Muerte de menor por intoxicación en Mariano Escobedo es la única: PC

La secretaria de Protección Civil en el estado, Guadalupe Osorno Maldonado, indicó que la muerte del menor de Mariano Escobedo por intoxicación de monóxido de carbono es la única defunción que se tiene al momento en la temporada invernal, por lo que reiteró su exhorto a que no se use el fuego como fuente de calor.Señaló que la madre del infante y el hermano mayor se recuperaron, pero como se estuvo diciendo, la principal causa de muerte en la época invernal es por intoxicación, por lo que la gente debe tener cuidado.Señaló que afortunadamente en este mes se espera que las temperaturas no bajen tanto, aunque se debe recordar que en invierno siempre hace frío y sobre todo en las madrugadas seguirá bajando la temperatura.Indicó que, aunque no se han rebasado los niveles históricos, hasta ahora en Zayaleta se ha llegado a menos 11 grados y también hubo bajas temperaturas en zonas en donde comúnmente no se dan, como es el norte del estado.Recordó que en la entidad hay medio millón de personas vulnerables, sobre todo las que viven en lugares que se ubican a más de dos mil metros de altura sobre el nivel del mar, varios de ellos en esta región de las Altas Montañas, por lo que se están atendiendo de manera coordinada con el DIF estatal.