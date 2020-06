Mujer con COVID-19 da a luz en Hospital General del IMSS en Coatzacoalcos

Madre con COVID-19 dio a luz en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coatzacoalcos; su bebé y ella están bien y egresaron del hospital sin mayor problema.



Fue un niño de 38 semanas de gestación, que pesó dos kilos 730 gramos y midió 47 centímetros. De acuerdo a información oficial, el pasado 13 de junio, la mujer de 31 años de edad llegó al hospital con un cuadro de neumonía por probable COVID-19, el cual fue confirmado posteriormente, por lo que los médicos decidieron adelantar el parto para evitar riesgos para el bebé y porque ya tenía la edad gestacional necesaria para nacer sin inconvenientes.



La coordinadora de Pediatría del HGZ No. 36, Leticia Mayo Noriega, explicó que un grupo multidisciplinario de especialistas atendió la cesárea, a fin de garantizar que ambos estuvieran bien.



Por protocolo, el recién nacido estuvo en vigilancia hospitalaria durante 72 horas, donde no mostró sintomatología, por lo que el 17 de junio fue entregado a su padre, bajo estrictas medidas de seguridad.



Aun cuando el bebé se encuentre en casa, el IMSS vigilará su estado de salud, además de recomendarles medidas de seguridad a sus familiares, como confinamiento, y estricta higiene para él y su cuidador principal.



En tanto la madre recibió un tratamiento basado en antibióticos, anticoagulantes, antirretrovirales, antiácidos, antihipertesivos y vitamina C. El reporte al paso de los días fue de evolución satisfactoria en su estado de salud.



Por ello fue dada de alta el 18 de junio y se recupera del coronavirus en su casa bajo las medidas de seguridad e higiene necesarias; hasta que la prueba a dicha enfermedad sea negativo, podrá estar con su bebé.