Mujer de 102 años, originaria de Hueyapan de Ocampo, supera enfermedad respiratoria

Una mujer de 102 años, originaria de Hueyapan de Ocampo, en el sur de Veracruz, superó una enfermedad respiratoria en el IMSS de Coatzacoalcos y fue dada de alta este miércoles.



Aunque no se especifica que se haya tratado de COVID-19, e incluso sus familiares aseguraron que no se trataba de este virus, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado al respecto y dio a conocer que la mujer respondió positivamente al tratamiento médico.



La derechohabiente del IMSS, originaria del municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, ingresó al MER el fin de semana al presentar dificultad respiratoria y se inició un protocolo respiratorio, informó el director del HGZ No. 36, Gaspar Vivas Castillo.



Explicó que durante su estancia, la paciente recibió tratamiento cursando buena evolución clínica, así como una serie de estudios médicos que determinaron su egreso ayer miércoles, al presentar estabilidad hemodinámica y respiratoria.



“La paciente afortunadamente fue dada de alta a su domicilio sin datos de dificultad respiratoria y al haber mejoría clínica; en casa deberán continuar con los cuidados propios para un adulto mayor indicados por los médicos”, explicó el directivo.



Carmen, una de los 10 hijos de doña María, agradeció al personal Seguro Social la atención que su mamá recibió durante la hospitalización, así como las muestras de cariño que fueron fundamentales para su recuperación, dijo.



“Mi mamá nos dice que está muy contenta de regresar a casa, está agradecida al igual que nosotros por las atenciones que recibió y por el cariño; que Dios les pague todo lo que hicieron por ella y por nosotros”, dijo.



Doña María, abuela de 60 nietos, recibió aplausos del personal médico del MER al salir de las instalaciones médicas.



Aunque algunos medios de comunicación manejaron que se trató de un caso exitoso de COVID-19, el mismo Instituto no lo maneja como tal y sólo informó de la evolución de la paciente adulta mayor que tuvo problemas respiratorios ajenos al tema de la pandemia.