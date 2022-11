Mujeres indígenas fueron preparadas para servir a los hombres: Directora del IVAIS

Para la directora general del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), María Luisa Santes Santes, el servirle a los hombres no es violencia, pues las mujeres para eso fueron preparadas.“Nosotras estamos preparadas para atender al hombre, así nos preparan a nosotras las mujeres indígenas ¿Por qué? Porque esa es nuestra arma, nuestra forma de vivir, que tenemos que servirle al hombre y entonces eso es toda la vida como mujer indígena”.Añadió que las madres preparan a las señoritas para la cocina, para la atención del varón “pero yo no siento que eso es una violencia, porque de esa manera nosotros hemos vivido durante mucho tiempo y hemos sobresalido”.Tras decir que no todas las mujeres sufren violencia porque les ha tocado un buen marido, también reconoció que algunas sufren maltrato de parte de sus parejas. Pero enfatizó que eso no sólo pasa en las zonas rurales sino en las urbanas.“Por ejemplo hay violaciones en las personas más preparadas no sólo en indígenas, pero como todo se vive la violencia”.Asimismo indicó que no se procura justicia a este sector indígena, porque en las instancias encargadas de la impartición no hablan la lengua de ellas y así es muy difícil poder realizar la labor.