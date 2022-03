Mujeres necesitan cosas más importantes que el aborto, dice Agustín Laje

El aborto no es algo que defienda a la mujer. Consideró Agustín Laje, un conferencista internacional, quien indicó que en México mueren muchas más mujeres por cáncer de mama o cervicouterino al año, que por abortos ilegales."Según el INEGI, en el último año las mujeres que han muerto por abortos clandestinos en México son 43, y mujeres que han muerto por cáncer de mama en México son alrededor de 7 mil 500. Ahora todo el foco está puesto en el aborto para salvar la vida de la mujer, cuando por ejemplo el cáncer de mama es totalmente prevenible con políticas públicas", detalló.Laje puso ejemplos de muertes por cáncer de útero, que en un año alcanzaron en México la cifra de 4 mil 3."Incluso de hambre han muerto en México 3 mil 700 mujeres en el mismo año en que murieron 43 por aborto, ellas no tuvieron qué comer. Si se tuviese realmente una preocupación por la mujer, se estarían discutiendo temas que son más urgentes, tal y como lo muestran las estadísticas públicas", agregó.El conferencista argentino señaló que los legisladores no apoyan leyes para auxiliar a la mujer por ejemplo embarazada en estado vulnerable, solo le ofrecen el aborto: "La pregunta aquí es por qué no se apoya a las féminas que quieren continuar con su embarazo pero que están en situación vulnerable o de indefensión. Cuando se proponen leyes de este tipo los diputados no las avalan"Finalmente explicó que la agenda sobre el aborto no es mexicana, ni argentina, ni chilena, ni peruana, ni colombiana, ni ecuatoriana, sino que está impuesta por la Organización de las Naciones Unidas desde 1994."Fue en la conferencia internacional de población de la ONU, que la organización obligó a todos los estados del mundo a legalizar el aborto a más tardar en el 2015, pero pasó este año y en muchos lugares no se tenía el aborto legal, por eso fue que se empezó a financiar como nunca antes a los grupos abortistas", concluyó.