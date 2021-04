Mujeres xalapeñas luchan para casarse y legalizar bodas gay en Veracruz

Por considerar que han sido discriminadas, un par de mujeres promovieron un amparo en contra del Código Civil, pues no se les permitió contraer matrimonio en el Registro Civil de Xalapa, pero extendieron su recurso legal en contra del Congreso local por no legislar al respecto.



Sin embargo el Juez Federal del Juzgado Décimo Quinto de Distrito decidió de entrada negarles la suspensión provisional, por lo que la pareja, tendrá que esperar hasta la resolución de fondo a esperar si reciben el amparo para poder contraer matrimonio.



En la demanda de amparo exigen se reconozca el matrimonio igualitario y se legisle para reformar los artículos 75 y 77 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al considerar que violan los derechos humanos.



Actualmente el artículo 75 establece que “El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil”; mientras que el artículo 77 refiere “Cualquiera condición contraria a los fines esenciales del matrimonio y a la asistencia mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta”.



El pasado 16 de abril, ambas mujeres fueron notificadas por el Registro Civil de Xalapa con la negativa a su trámite de solicitud para contraer matrimonio, bajo el argumento de que no cumplen con los requisitos, es decir que deben ser un hombre y una mujer.

Aunque en otras ocasiones, tanto parejas de varones como de mujeres han obtenido amparos para contraer matrimonio, ésta sería la primera ocasión en que es negada la suspensión provisional.