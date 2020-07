Municipios de Veracruz deben reducir movilidad de población, decreta Gobernador

Ante el aumento contagios de COVID-19 en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió un decreto que plantea el reforzamiento de medidas sanitarias en varios puntos de la entidad desde este miércoles 15 y hasta el 31 de julio.



El Ejecutivo estatal destacó que, ante la mala respuesta de la población en retorno a la nueva normalidad, derivado de los semáforos que se plantearon a nivel nacional y estatal, donde en lugar de disminuir incrementaron los contagios, es que se tomó esta determinación basada en las recomendaciones del Comité Técnico de Salud.



“En una semana se pasó del 58 por ciento al 64 por ciento en este rubro. Esto nos impedirá temporalmente regresar a los semáforos que nos permitirían mayor apertura. Por eso es momento en que todos y todas colaboremos. Se fue muy insistente en que el regreso a la nueva normalidad tiene que ser ordenado, con cautela e incrementando los cuidados de salud personales”, dijo García Jiménez.



Dentro de las medidas que se plantean en el decreto, destaca el restringir la movilidad inusitada de personas y evitar las conglomeraciones, así como mantener la sana distancia.



En la Gaceta Oficial del Estado número 280 con fecha 14 de junio, se destaca que del 15 al 31 de julio esto aplicará en los municipios de Acayucan, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, Coatepec, Coatzacoalcos y Coatzintla.



También en Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquitlán, Jáltpipan, La Antigua, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Nogales y Orizaba.



Asimismo, Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, Río Blanco, Perote, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, Tijuatlán, Tres Valles, Tuxpán y Xalapa tendrán que aplicar filtros sanitarios, así como mantener la revisión de los comercios que cumplan con las medidas sanitarias.



A dichos Ayuntamientos se les pide regular la disminución de transeúntes, aglomeraciones de personas, así como de paseantes en las calles y restringir en un 50 por ciento los pasajeros en el transporte público, donde sólo podrán utilizar los lugares de ventanilla y que los viajeros utilicen cubrebocas.



Los concesionarios y operadores, además, tendrán que sanitizar de manera permanente las unidades de transporte público, así como también contar con gel antibacterial en el interior de las mismas para uso de los pasajeros.



Asimismo, en el caso de los vehículos particulares también se restringirá en un 50 por ciento el número de pasajeros por unidad, estas medidas se podrán completar con las que consideren necesarias las autoridades municipales.



Estas medidas entrarán en vigencia a partir de este miércoles 15 y hasta el viernes 31 del presente mes de julio, en un horario de 6:00 a 18:00 horas y se contará con el respaldo de las autoridades de Tránsito, Transporte, Seguridad y Protección Civil.



Por lo anterior, es que se exhorta a las autoridades municipales de los municipios antes citados, tomar en cuenta este decreto para disminuir la movilidad de la población dentro de las ciudades, así como también entre municipios.



“Las acciones son muy sencillas, no asistir a fiestas, no ir a la playa, no hacer reuniones entre familias de casas distintas o que provienen de otros municipios y mucho menos salir indiscriminadamente cuando tu municipio está el semáforo rojo”, reiteró el mandatario estatal.