Municipios falsificaron documentos para mentir sobre obras; habrá denuncias

En su afán de eludir observaciones de daño patrimonial, funcionarios municipales incurrieron en falsificación de documentos para tratar de justificar obras públicas y por esta razón serán denunciados.Esto lo reveló en entrevista la auditora general, Delia González Cobos, quien confirmó que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó documentación falsa al comparar los registros de distintas dependencias federales, órganos estatales y Ayuntamientos.“Durante la revisión recibimos documentación relacionada con las obras que se estaban realizando y hubo documentación apócrifa que, obviamente, por los tiempos en los que estábamos no podíamos detenernos para hacer las denuncias correspondientes”.“Pero en estos momentos, en esta etapa en que estamos de investigación, ya habrá la oportunidad para que presentemos las denuncias”, declaró la Auditora.González Cobos añadió que se trata de documentos relacionados con validaciones y permisos que otorgan autoridades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).“Son solicitudes que hacen los entes fiscalizables que cuando van a realizar una obra, el proyecto lo registra ante estas autoridades y ellas, pues revisando también que cumplan con los requisitos de Ley, otorgan la validación; detectamos que hubo documentos falsos y por ello vamos a presentar las denuncias correspondientes”,Reconoció que el porcentaje de entes implicados es mínimo, sin embargo, se trata de conductas irregulares que “no va a dejar pasar” dentro de las Cuentas Públicas de 2020.“Entiendo que se debe al deseo del ente fiscalizable de no incurrir en un daño patrimonial pero bueno, la situación empeora cuando se trata de presentar documentos falsos ante una autoridad, eso es un delito y debe de ser sancionado y estamos por el cumplimiento de la Ley y en ese sentido debemos de actuar”,Expresó que, si bien se ha dado el derecho de audiencia a los servidores públicos señalados y se ha respetado el tiempo para aportar documentación, ante un proceder doloso se actuará en las instancias correspondientes."Vamos a actuar por los casos de documentación apócrifa, por esa razón vamos a presentar las denuncias", dijo en una reunión con integrantes de la asociación Otero Ciudadano, que preside Leonor de la Miyar.En otro tema, la Auditora afirmó que no hay consigna contra ningún Ayuntamiento o actor político de oposición por cuanto hace a las fiscalizaciones."Hemos sido objetivos y hemos sido imparciales en todos los casos y hemos dado el mismo tratamiento a un municipio de un color y de otro; no hay favoritismos y tampoco hay presión. En ningún caso hemos dado preferencias", acotó.En ese sentido, González Cobos criticó que las Cuentas Públicas de al menos 10 años a la fecha "salían en ceros" o con montos mínimos."Parece que yo veo cosas que otros no vieron; pareciera que solamente yo vi algo. Partiendo de eso, no se veía en las cuentas públicas que hubiera daños patrimoniales", sostuvo.Por otro lado, agregó que respecto a los despachos que los municipios han contratado para trabajar en materia de fiscalización, lo han hecho con absoluta libertad y en el caso del ORFIS, la contratación de estos ha estado vigilada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).Justificó que, si bien se dijo que ya no se contrataría a externos para apoyar el trabajo del ORFIS, por la situación de la pandemia fue necesario recurrir a éstos.