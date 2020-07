Municipios, impedidos para proceder contra asentamientos de riesgo junto a ríos

Las lluvias, deslaves y sismos en muchas ocasiones generan una mayor afectación a la población que se asienta en zonas de riesgo, que principalmente son regiones irregulares por lo que esto debe evitarse, señaló la titular de la Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado.



La funcionaria estatal reconoció que la problemática se deriva de la competencia de cada orden de Gobierno, es decir, en los márgenes de ríos es una situación que depende de la Federación por lo que los municipios no pueden hacer nada.



“Es un problema muy importante en todo el Estado, estamos trabajando con los municipios, primero para que ya no ocurra, para que deje de pasar; las riberas de los ríos es territorio federal y los Ayuntamientos no impiden que la gente se asiente ahí, porque no tienen competencia porque es territorio federal, ahí se nos pierde el tema de la competencia”, explicó.



Sin embargo, hizo un llamado a la autoridad municipal para evitar en un primer momento que grupos de personas invadan o se ubiquen en zonas de riesgo, con el objetivo de evitar peligros futuros.



“Estamos exhortando a los Ayuntamientos a que ya no pase, como una primera forma de atención que ya no estemos generando ese riesgo, en el caso de estos asentamientos de riesgo que son en terrenos irregulares ahí la vemos tajantemente y crudamente cuáles son sus efectos”, expuso.



Osorno Maldonado mencionó que desde la Secretaría de Protección Civil se trabaja en estas acciones, para que en el caso de ser necesario reubicar a las familias que se encuentran en zonas de riesgo.



“Se tendrá que llevar ahí un trabajo de atención, de poder reubicar a las personas que puedan reubicarse, que la gente se quiera reubicar”, dijo al mencionar que en muchas ocasiones la gente no quiere dejar sus hogares a pesar del peligro.