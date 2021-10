El actor James Michael Tyler falleció la mañana de este domingo a la edad de 59 años víctima del cáncer.Conocido por interpretar el personaje de Gunther en la serie "Friends", Tyler fue diagnosticado con cáncer de próstata avanzado en septiembre de 2018 y fue hace unos meses que hizo pública su enfermedad contra la que perdió la batalla la mañana de este domingo en su casa en Los Ángeles."La televisión llora la pérdida de James Michael Tyler, un actor amado y parte integral de la nuestra familia de 'Friends'. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, colegas y fans", publicó esta tarde el perfil oficial de Instagram de la serie de comedia.En "Friends" el personaje de Tyler trabajaba en el clásico café "Central Perk" y estaba enamorado de Rachel (Jennifer Aniston) aunque nunca se hizo realidad su amor."Los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, defensor de la concientización sobre el cáncer y esposo amoroso", dijo su manager en un comunicado compartido por Variety."A Michael le encantaba la música en vivo, animaba a sus Clemson Tigers y, a menudo, se encontraba inmerso en aventuras divertidas y no planificadas, si lo conociste una vez hiciste un amigo de por vida", se lee en el documento.A mediados de este año fue cuando Tyler, quien formó parte del esperado reencuentro del elenco de "Friends", reveló en una entrevista para el programa estadounidense Today que desde hacía tres años tenía cáncer que se había propagado a sus huesos durante la pandemia del Covid-19, afectando su columna vertebral.De hecho cuando se le vio en esta entrevista ya no podía caminar.“He estado lidiando con ese diagnóstico durante los últimos tres años. Es etapa cuatro, cáncer en etapa tardía, así que eventualmente probablemente va a afectarme”, señaló en ese momento.Si bien su personaje no era principal, Gunther estuvo presente durante las diez temporadas del programa protagonizado por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc, convirtiéndose en uno de los más queridos y reconocidos por el público.Además de "Friends" tuvo apariciones en programas como "Sabrina la Bruja Adolescente".