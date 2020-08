Murió Margarita Alor y Alor Zúñiga, "Tía Calita", heredera de centenaria panadería de Cosoleacaque

Conmovió mucho a los habitantes de Cosoleacaque el fallecimiento de doña Margarita Alor y Alor Zúñiga, personaje que es todo un referente en la gastronomía y la cultura popular de aquella zona olmeca del sur de Veracruz.



Doña Margarita Alor y Alor fue conocida en toda la región como "Tia Calita", una mujer extraordinaria, sencilla, trabajadora, solidaria, bella por dentro y por fuera, que se caracterizaba por su generosidad, por su alegría y su don de gente.



“Tía Calita”, fue heredera de una gran tradición familiar, la "Panadería Tradicional Irma", negocio que cumple casi un siglo de funcionar en pleno centro de Cosoleacaque. A este establecimiento acudían tanto chicos como grandes a buscar el rico pan de leña hecho en antiquísimos hornos de piedra horneada que da al pan un inigualable sabor de pueblo.



Y no sólo gente de Cosoleacaque, también de Oteapan, Chinameca, El Naranjito, Jáltipan o Los Limones se trasladaban a la panadería para buscar los crocantes marquesotes, la esponjada camelia o cualquiera de los panes que ahí se elaboraban con la receta familiar.



“Tía Calita”, como todos la llamaban era mujer de profundas raíces religiosas que gustaba mucho celebrar las festividades del pueblo en la panadería; como lo son las mayordomías o las posadas, lugar que se llenaba, pues prácticamente todo Cosoleacaque acudía, ¡eran verbenas populares!, donde se comía tamales, se degustaba el "popo", popular bebida de origen prehispánico que caracteriza a la zona sur del estado.



“Por supuesto que no podía faltar el sonido alegre de los jaraneros, grupos que amenizaban con sus sones jarochos para dar énfasis musical al ambiente festivo. La gente disfrutaba de esas reuniones que ya forman parte de la tradición del lugar".



Su esposo, que ya falleció, fue el estimado José Zúñiga, mejor conocido en toda la región como "Chepe Zúñiga", para los cuates. Junto con la “Tía Calita”, formaron una sólida familia con valores y principios a prueba de fuego.



Sus hijos, las profesoras Teresa, Mabel y el abogado José, los tres de apellidos Zúñiga Alor, han recibido el pésame de mucha gente, conmocionada por el sentido deceso.



Mario, Mariana y Any Zúñiga Ríos, sobrinos de la “Tía Calita” nacidos en Cosoleacaque, nos comparten el deceso de Margarita Alor y Alor Zúñiga, “mujer a la que nos une el cariño y agradecimiento eterno por su generosidad, afecto incondicional y por ser solidaria siempre con nosotros. Deja un vacío enorme en esta tierra, pero sin duda alegrará con su presencia en el cielo a todos los que se nos han adelantado”.