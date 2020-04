Murió persona de Emiliano Zapata trasladada en operativo; indagan si era coronavirus

El Secretario de Salud Roberto Ramos Alor aseveró que no se va a ocultar información con respecto al desarrollo de Coronavirus en el estado, y pidió a los ciudadanos que no caigan en noticias falsas.



Y es que el funcionario estatal confirmó el fallecimiento de una persona que fue trasladada del municipio de Emiliano Zapata a Xalapa, sin embargo aún no se confirma si su deceso fue a causa de COVID-19.



Durante la conferencia de prensa, Ramos Alor dijo que se realizó un procedimiento de urgencia, esto de acuerdo al protocolo.



En este sentido, refirió que la persona atendida se encontraba dentro del grupo vulnerable por mantener obesidad y ante la sospecha de alguna enfermedad respiratoria grave.



Por este motivo, se decidió trasladarla a la Unidad Médica correspondiente, puntualizó Ramos Alor.



“Cuidando todos los protocolos debido a su estado de gravedad por su condición de vulnerabilidad”, expuso.



No obstante y a pesar de la atención otorgada, la persona falleció y se analizarán los motivos de su muerte, aseguró.



“Esta persona lamentablemente falleció y se investigarán las causas de su muerte, entre ellas la posibilidad de COVID-19”.



Asentó que ellos son los más interesados en saber la verdad para determinar las medidas consecuentes que se deben tomar, e insistió en no caer en noticias falsas, ya que como autoridades responsables, informarán de manera puntual sobre el desarrollo de la pandemia en el estado.