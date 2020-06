Músicos de la huasteca veracruzana aprovechan pandemia para impulsar su talento

Durante el periodo de resguardo para evitar ser vulnerable a cualquier síntoma similar a coronavirus, desde el municipio de Zacualpan, el músico y productor, Oscar Lazcano desarrolló junto a varios integrantes de su familiar un nuevo estilo combinando el huapango y el rock.



Explicó que la música se ha visto limitado en cuanto a festivales, pero las redes sociales han funcionado para promover entre jóvenes la tradición de compartir música de esta región.



"La verdad está cuarentena nos ha hecho explotar la creatividad, en compañía de mis sobrinos y demás. En un vídeo que se subió a la redes sociales se presenta el huapango huasteco fusionado con el rock, sin perder la esencia, ya que el huapango es mucha energía, lo mismo que el rock, y decidimos producirlo y grabar el vídeo para que se volteé a ver a la Huasteca a través de sus distintas fusiones", señaló el productor de Zacualpan Veracruz Récords.



El también integrante del trío Ensamble Huasteco mencionó que su sobrino es alumno de uno de los mejores violinistas de México,el maestro "Quecho" Rolando Hernández del Trío Chicontepec.



El sobrino trasladó las notas del violín a la guitarra eléctrica y logró que el huapango sonara de forma enérgica, teniendo una excelente sinergia entre el estiló huapango y el rock.



"Hay que buscar nuevas oportunidades ya que estamos encerrados prácticamente, tenemos que buscar los espacios y a través de las redes sociales se puede llegar a todo el mundo, y es muy importante dar a conocer esta música; hay que subir todo tipo de estilo, es una muy buena oportunidad, no necesariamente estar encerrado significa no hacer nada", consideró el músico de Zacualpan.



Explicó que muchos foros programados para promocionar la música fueron cancelados a partir del inicio de la contingencia, adoleciendo perdidas económicas y postergando los eventos sin conocer una exacta.



"Es una realidad que está pegándole a todos los músicos, en el trío de Ensamble Huasteco al que pertenezco fueron canceladas varios contratos y también eventos públicos; pero hay que hacer campañas de promoción, ayudarse entre músicos, como es lo que estamos haciendo en esta productora de "ZVR" un espacio donde capturamos música y la mostramos al público, pero si no dejamos de hacer el llamado a las autoridades de todos los niveles a que no dejen de lado su responsabilidad con los actuales y huevos talentos, sobre todo en este momento que es difícil por el tema del coronavirus", recalcó Oscar Lazcano.



Por último, mencionó que el panorama afecto a todo los músicos, ya cambió el entorno para quien se dedica a trabajar en la zona de la huasteca, desconociendo cuándo se regresará a los eventos; pero conscientes de que debe estar preparados y se tiene que buscar opciones para fomentar la música y a los nuevos talentos.