Músicos de Xalapa están en crisis y el Gobierno los relegó

La crisis económica por el COVID-19 y la suspensión de eventos orilló a más de 10 agrupaciones musicales a parar actividades en Xalapa.



Otros han tenido que vender sus plantas de luz, pantallas e incluso los instrumentos “para poder comer”, lamentó el director musical del grupo “Jaleo”, Giovanni Arcos Marines.



En conferencia de prensa, expuso que además de los grupos musicales y sonideros, otros sectores que dependen esta actividad, como los floristas, los banqueteros, meseros, propietarios de salones de eventos, cocineros, los valet parking, entre otros, enfrentan esta situación sin recibir apoyo a través de los programas de Gobierno ni Municipal ni Estatal.



“Se cancelaron al cien por ciento los eventos, no tenemos nada y todos los grupos teníamos evento cada ocho días y no tenemos nada, hemos tenido que buscar lugares en municipios aledaños porque Xalapa está en la cerrazón total; una decena de grupos musicales ya han quebrado en su totalidad en Xalapa, banquetes unos cuantos más, salones de fiestas que han rematado sus propios inmuebles, sobre todo equipos de audio, pantallas led, plantas de luz, nos hemos enterado de gente que remata para comer, para sobrevivir”, dijo.



Aseguró que son el sector más afectado y en un año la pandemia ocasionó pérdidas importantes, ya que tan sólo cada fin de semana por evento se generaban alrededor de 100 empleos temporales, mismos que dejaron de producirse.



Arcos Marines asentó que es necesario contar con una legislación donde los Gobiernos Municipal y Estatal destinen programas de apoyo a este sector que enfrenta una problemática mayor en estos momentos.



“Sería importante hacer un llamado a las autoridades, al Gobernador directamente, urge una modificación en el municipio, también la conciencia que haya para que se pueda cabildear ese tema, porque ya nos permitan así como a los restaurantes está medido el aforo, así por qué no hacerlo en un salón de fiestas, si en un salón caben mil personas, permitan hacerlo con 300 personas, con sana distancia, separaciones, con la reglas que necesiten para poderlo autorizar, un manual que pueda hacer el Sector Salud para que podamos llevar los lineamientos”, detalló.



Recriminó que este sector no se contempló en el programa de apoyos y créditos que se ofrecieron, por lo que es necesario que se pondere la posibilidad de permitir la realización de eventos con todas las medidas sanitarias para reactivar la economía.



De igual forma, luego de que el gobernador Cuitláhuac García pidiera a músicos y sonideros que “esperaran un poquito más”, definió que llevan un año sin trabajo y no pueden continuar así, por lo que urgió una respuesta pronta para este gremio que ha sido de los más afectados, por ser de los primeros en cancelar actividades y los últimos en reactivarlas.