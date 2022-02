Naranjeros de la zona norte acusan presión de jugueras para bajar precio por tonelada

Productores de naranja de los municipios de Tihuatlán y Álamo Temapache, en el norte del Estado, denunciaron la estrategia perversa de los industriales del ramo de no comprarles el producto para “castigar” el precio del cítrico hasta en 500 pesos por tonelada.A decir de los productores, quienes pidieron no ser identificados por temor a las represalias, expusieron que desde hace cinco días, las empacadoras e industriales (jugueras) cerraron sus compras para obligarlos a aceptar la reducción del precio que están ofertando.Y es que en estos momentos la tonelada de la naranja se cotiza en 3 mil pesos, por lo que están obligándolos a aceptar el pago de 2 mil 500 pesos, lo cual los orilla a aceptarlo para evitar que se pierda la producción, a costa de que sus ingresos se mermen por este motivo.Ante esta situación, indicaron los quejosos, se están organizando para que, en caso de persistir esta situación, podrían tomar las jugueras asentadas en la zona, porque es inaceptable que se les quiera “castigar” el precio con 500 pesos menos por tonelada de su producción.Señalaron que esta medida se podría tomar pues las autoridades del ramo no han intervenido para solucionar esta situación a pesar de habérselos solicitado de manera oportuna.“Históricamente los industriales y comercializadores de la naranja realizan sus estrategias para ‘castigar’ el precio del producto para su beneficio, sin importarle la situación que padecen quienes la producen”, dijo uno de los entrevistados.Ante esta situación, los productores de naranja de los municipios mencionados se preparan para protestar por estas prácticas de los industriales, por lo que urgieron por último al titular de la SEDARPA, Evaristo Ovando Ramírez, intervenga para evitar un conflicto que pudiera ocasionar repercusiones como las que se dieron en el municipio de Ixhuatlán del Café con los productores del aromático grano.