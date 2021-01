Negocios y comerciantes cumplen con restricciones de movilidad, en Poza Rica

En Poza Rica y Coatzintla se reforzaron las medidas sanitarias para reducir índices de contagio bajo un período de cuatro días, lo que incluye restricción de horarios en negocios, retiro de ambulantaje y tianguis en aceras y calles.



También se permite venta de alimentos a domicilio, se declaró Ley seca por bebida alcohólica y prestadores del servicio de transporte público deben realizar protocolos de desinfección y cambiar rutas por cierre de vialidades en el centro de la ciudad.



El Gobierno de Poza Rica llevó a cabo este jueves las medidas restrictivas que por decreto emitió el gobernador del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez para reducir índices de propagación del Sars-Cov-2.



Los comercios formales e informales aceptaron sin problema las medidas restrictivas, el director de Desarrollo Económico, José Manuel Luna Kuri, dijo que hubo buena respuesta, las calles están liberadas y los negocios formales prometieron acatar las indicaciones.



Aseguró que se diálogo con los integrantes de cámaras empresariales y se realizarán operativos para vigilar que se cumplan con las indicaciones.



Mientras que restaurantes, tiendas de autoservicio y conveniencia aceptaron laborar con atención a clientes a domicilio y cierre de actividades hasta las ocho de la noche, también el comercio informal se sumó a esta reducción de movilidad para luchar contra el Covid-19.



El director de Desarrollo Económico José Luna Kuri dijo que hay Ley seca en todo el municipio dentro del período del 14 al 17 de enero. Por su parte, el director municipal de Tránsito y Vialidad, Héctor Martínez Probo, dio a conocer sobre las calles que en el centro de la ciudad quedaron restringidas, algunas permiten para el paso de particulares y otras para transporte público.



Dijo que para ascenso de pasajeros varios puntos se encuentran sin cambios. En Coatzintla se inició esta mañana un operativo de áreas municipales que se suman a reforzar las medidas restrictivas contra el coronavirus, en apoyo al vecino municipio de Poza Rica.



Coatzintla no está incluido en el decreto emitido por el Gobierno del Estado de Veracruz, las autoridades municipales de Salud, Protección Civil y Comercio vigilarán que se cumplan restricciones desde el 14 al 17 de enero.



El director municipal de Salud en Coatzintla, Misael García del Río, dijo que actualmente se tienen seis ciudadanos como pacientes de coronavirus en activo aunque son cifras consideradas mínimas, pero todos los casos se atienden en Poza Rica ya que no se tiene un hospital.



Se dispuso también que no hay permiso para eventos sociales, ni funcionamiento de bares y cantinas, dijo la directora de Comercio, Mirel Villanueva, que los tianguis tendrán suspensión de actividades, se determinó la Ley seca por venta de bebidas alcohólicas, así también se realizarán recorridos para que se cumplan las instrucciones del gobierno municipal.