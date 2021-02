Nemi Dib, exsecretario de Salud duartista, desvió 1.8 mdp; deberá devolverlos

Aunque lo ha negado reiteradamente y ha explicado que los manejos se produjeron antes de que él asumiera la responsabilidad, Juan Antonio Nemi Dib, quien desempeñara múltiples cargos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue confirmado por la justicia federal como administrativamente responsable del desvío de recursos federales, por lo que deberá devolver 1 millón 876 mil 237 pesos por el daño causado a la Hacienda Pública Federal.



El desvío de recursos, ocurrido mientras Juan Antonio Nemi Dib se desempeñó como secretario de Salud, fue detectado originalmente por la Auditoría Superior de la Federación, quien determinó que el funcionario duartista no aclaró ni acreditó que hubiera utilizado legalmente recursos públicos federales que le fueron entregados el 4 de octubre de 2013.



Por esos hechos, el 23 de octubre de 2019, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo sentenció al pago de casi 2 millones de pesos para resarcir el daño causado, dentro del Juicio Administrativo 717/19-13-01-6.



Para evadir dicha responsabilidad, Nemi Dib interpuso, como último recurso, el Juicio de Amparo Directo 26/2020.



El día de ayer, 3 de febrero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Boca del Río, Veracruz, publicó su resolución dentro del Juicio de Amparo en el que decidió, por unanimidad de votos, no amparar ni proteger a Nemi Dib, por lo que confirmó la sentencia en la que se determinó que incurrió en desvío de recursos públicos federales, por lo que deberá pagar 1 millón 876 mil 237 pesos.



La resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa es definitiva, pues no cabe recurso alguno en su contra.



Juan Antonio Nemi Dib desempeñó diversos cargos dentro del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fungiendo como Director del DIF Estatal, Secretario Particular del Gobernador y Secretario de Salud.