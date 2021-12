La posible mayor fiscalización en 2022 por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las nuevas emprendedoras que comercializan sus productos por redes sociales y de manera informal las mantiene “aterrorizadas” ante las posibles multas que recibirían por no declarar los ingresos que recibirían.“La verdad es que todas estamos aterrorizadas porque de por sí no es mucho lo que ganas y ahorita en pandemia las redes sociales fueron muy importantes para poder vender y todas estamos con el miedo de qué va a pasar porque se rumora que hay multas muy fuertes", expresó Lluvia Díaz, del Grupo de Mujeres Mágicas.Luego de invitar al Bazar Navideño que se llevará a cabo este sábado 4 y domingo 5 de diciembre en el Casino Xalapeño, insistió que están con el miedo de que deban declarar hasta el pago de los tamales, cremas y pan."Según lo que hemos leído es que todo lo que diga pago, o el ingreso aunque no diga pago, porque muchos están con el nombre pero según tengo entendido no es el nombre, es el ingreso, entonces creo que nos va a pegar muy fuerte porque no todas están en el SAT dadas de alta como tal, entonces es una manera de querer controlar", acusó la emprendedora xalapeña.Según ella, muchas de las comerciantes "ya se están echando para atrás en sus negocios", reiterando que la acción de la instancia fiscalizadora se trata de una barrera para que no puedan seguir creciendo en sus iniciativas de emprendimiento.Díaz recordó que la pandemia de COVID-19 hizo que migraran a las plataformas digitales y buscaran otras alternativas para poder obtener ingresos; mostrándose optimista que con la relajación de las medidas impuestas para frenar la propagación del virus SARS-COV-2, las ventas presenciales en bazares y otros espacios, vuelvan a despegar."Este mes el más fuerte, en noviembre empezó a levantar un poco más la venta y tenemos fe que en diciembre vamos con todo, que se acabe todo", auguró al reconocer que la respuesta de la ciudadanía a estos eventos no ha sido la esperada."No es muy buena, la verdad es que tenemos que acudir siempre a los medios de comunicación, tenemos que estar compartiendo en redes sociales porque todavía no estamos muy concienciados al consumo local, tenemos que ser muy insistentes para que vayan cooperando con nosotras", precisó.