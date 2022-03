Neoliberales estancaron a Veracruz; más de un millón migró por carencias: AMLO

Al cuestionar si la campaña ecologista #SálvamedelTren difundida por artistas y cantantes está financiada por opositores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el proyecto del Tren Maya e insistió en la necesidad de desarrollar el sureste del país.El mandatario federal incluso recordó que entidades como Veracruz expulsaron a un millón de migrantes ante la falta de oportunidades, pese a su contribución al desarrollo del país a través de la industria petrolera.“El Tren Maya va a ser algo muy bueno para el sureste, que había estado totalmente abandonado. Lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún y la Riviera Maya, hasta el sur de Quintana Roo se quedó en la marginación, creció el norte de Quintana Roo, Cancún y desde luego no creció Yucatán, no creció Campeche, no creció Tabasco, no creció Chiapas, no creció Oaxaca, no creció Veracruz”.“¿Cuántos veracruzanos? Más de un millón se tuvieron que ir de Veracruz a buscarse la vida a las ciudades fronterizas durante el periodo neoliberal y del otro lado de la frontera”, planteó.López Obrador incluso hizo un llamado al debate sobre este asunto, mencionando que las entidades del sureste “tienen de todo” y “mucho potencial económico” pero no ha habido oportunidades.“Se dedicaban a sacarle al sureste todas las riquezas. Imagínense cuántos años, cuántas décadas el presupuesto nacional se integraba con los ingresos del petróleo. Los ingresos del petróleo llegaron a significar el 40 por ciento del presupuesto nacional”.“¿Y de dónde salía ese petróleo? De Campeche, de Tabasco, de Chiapas. ¿Y cuánto se les devolvía? Nada, nada. Entonces, nosotros queremos un México de igualdad, que haya crecimiento en el norte, que haya crecimiento en el centro y que haya crecimiento en el sur, parejo, no islas de crecimiento rodeadas de abandono y de pobreza. Es un desarrollo horizontal, para todos y eso es lo que estamos logrando, el que haya trabajo, haya oportunidades y cuidando al medio ambiente, desarrollo sustentable, que es lo que se busca”, planteó el Presidente.Respecto al posicionamiento de los artistas, rechazó que tengan una vocación ecologista: “No quiero ofenderlos pero no creo que tengan vocación ecologista es más por dinero, porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador”.En la conferencia matutina de este jueves, mencionó que entre artistas, científicos e intelectuales “también hay deshonestidad”.“Y es pues normal, a estos famosos o les pagaron, o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país, son adversarios nuestros y algunos muy desinformados”.Igualmente planteó si detrás de esta campaña pueden estar empresarios como Claudio X González, al sentirse afectados por la construcción del Tren Maya.Señaló que durante el periodo neoliberal se construyeron hoteles que significaron afectaciones al medio ambiente; en el año 2000 se permitió a la empresa Calica extraer un banco de grava en Playa del Carmen para hacer carreteras en Estados Unidos y recordó los permisos cerca de Valladolid, Yucatán, para construir centros de recreación como en Xcaret.Pese a esto, de acuerdo con López Obrador está garantizada la protección de cenotes y ríos con la construcción del tren.“Ya hemos respondido, no hay destrucción de la selva, es una brechacuando mucho de 50 kilómetros de los mil 550 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva, es un acahual, que es distinto pero ellos no distinguen sobre esto”.“Pero a cambio de esto, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías para que pase el tren, a cambio de eso estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles. Y ya quedamos con el Secretario que, en los mil 500 kilómetros del tren, de lado y lado, van a sembrarse hileras de árboles que dan flor, como el guayacán, el maculí, el flamboyán, en toda la ruta del tren y se está reforestando”, argumentó.Finalmente recordó que su administración está construyendo tres parques naturales, de los cuales uno se ubica en Tulum y se ampliará la reserva natural de Calakmul con alrededor de 10 mil hectáreas, entre otras acciones.“Entonces, esto para información de los que de verdad se preocupan por el medio ambiente. Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista”.