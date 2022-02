Ni jineteamos dinero ni hay “licuadora” como antes: Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que en su Gobierno ya no hay “licuadora” de recursos para “tapar hoyos financieros” y recordó que esas prácticas que eran utilizadas por las administraciones anteriores desparecieron con la llegada de la Cuarta Transformación.Durante su gira de trabajo por el municipio de Tuxpan, el Titular del Ejecutivo dejó en claro que en su Gobierno no hay corrupción, de manera que los recursos se utilizan en lo que está planeado y no se “jinetean”, como antes ocurría.Y es que recientemente la diputada federal priista por Veracruz, Lorena Piñón, denunció el retraso en la entrega de participaciones federales para municipios , acusando que esto sería porque se “jinetean” los recursos, declaración que fue desmentida por el Gobernador.“No sólo no se jinetea, sino también no se hace la licuadora que antes se hacía para tapar hoyos financieros de la corrupción que tenían, ahora al no haber corrupción estamos dando puntualmente a los municipio y vamos dirigiendo apoyos para lo que están destinados”.Además, sostuvo que en su Gobierno existe orden financiero, por lo que desaparecieron las “cajas chicas”, tal como ocurría en algún momento y se usó el recurso del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).Gracias a ese orden financiero, agregó, en este mes se pudo cubrir la nómina del IPE puntualmente, como desde hace tres años.