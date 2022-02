SEFIPLAN “jinetea” dinero para municipios, acusa PRI; dependencia los desmiente

Ante la Cámara de Diputados, la legisladora federal del PRI, Lorena Piñón Rivera, acusó a la Secretaría de Finanzas de Veracruz de “jinetear” las participaciones federales para municipios pues advirtió retrasos.En respuesta, la dependencia aclaró que toma tiempo repartir los recursos pues se deben aplicar por ley.Al pronunciar un extrañamiento para el Gobierno de Veracruz, la Diputada afirmó que varios Alcaldes, incluidos de MORENA, denunciaron no recibir oportunamente los recursos que son canalizados por SEFIPLAN.“La tardanza en la transferencia de los dineros públicos y etiquetados para el primer nivel de Gobierno significa que los trabajadores no obtengan el pago de sus quincenas y que por lo tanto, la administración pública municipal no funcione de manera correcta para los habitantes en general”.“El retraso de los sueldos es criminal e inhumano para las familias que viven al día o que sobreviven, ya que la mayoría de los trabajadores perciben remuneraciones modestas”, dijo.Por ello, afirmó que la dependencia a cargo de José Luis Lima Franco sólo tardaría en repartir el dinero por tres razones:“Uno: suspende pagos para 'jinetear' el dinero. Dos: suspenden pagos por puro capricho. Tres: suspenden pagos por ineptitud técnica. Que te quede claro, Secretario Lima, que los Ayuntamientos que no reciben el dinero para pagar su nómina significa hambre y angustia para las miles de personas que se mantienen gracias a los trabajadores municipales”, dijo.Piñón Rivera demandó que el Gobernador se entere de la manera ineficiente con que trabajan en Finanzas, afectando a los Ayuntamientos.Ante la acusación, la propia Secretaría de Finanzas aclaró que se han otorgado las participaciones dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se recibe, cumpliendo con la Ley de Coordinación Fiscal.“La dispersión de los recursos requiere la aplicación de descuentos por diversos conceptos (IMSS, ISSSTE, SAT, CONAGUA) que son informados a esta dependencia en los últimos días de cada mes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual imposibilita depositar el mismo día que llegan”, explicó en comunicado.Atendiendo el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, por el Ejercicio Fiscal 2022”, incluso exhibió las fechas de entrega a la administración estatal.De esta manera, afirma la dependencia, se esclarece la situación denunciada por la Diputada.“En Veracruz quedaron atrás las prácticas de ‘jinetear’ o regatear los recursos públicos. El Gobierno de Veracruz apuesta por una política financiera honesta, transparente y austera que en estos primeros tres años ha demostrado ser la mejor opción para que la entidad fortalezca su capacidad económica”.Por último, Finanzas destaca que este año se terminarán de pagar las sentencias que se adeudan por pasivos que dejó la administración de Javier Duarte de Ochoa, quien gobernara por el PRI, el partido de Lorena Piñón.