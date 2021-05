Ni un candidato interesado en la comunidad LGBTTTIQ: Activista

Hoy Día mundial de lucha contra la homofobia, transfobia y la bifobia no se ha conseguido que dichos temas sean parte de la agenda de los candidatos a algún cargo político, señaló Manuel García Estrada, activista social tras considerar que son un grupo importante de personajes que buscan gobernar a los veracruzanos.



Consideró que hay falta de criterio y cerrazón mental como si estuviéramos viviendo en el siglo XX, cuando en realidad tendríamos que ir en avanzada.



"Dicen que estamos atrasados en el desarrollo económico, social y cultural, pero ellos son el reflejo de que no les importan los derechos humanos, la equidad ni los crímenes de odio".



A decir de García Estrada, los candidatos tienen una sociopatia o alteración de la mente en donde no valoran la vida humana ni el valor de la diferencia para la democracia.



En este sentido dijo que espera que hoy 17 de mayo, por lo menos un candidato hable de estos temas y que tengan en cuenta que la comunidad LGBTTTIQ vota.