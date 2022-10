Ni un mes duraron nuevos torniquetes de mercados en Coatzacoalcos 

Pese a que costaron más de medio millón de pesos, los torniquetes de los mercados Morelos y Coatzacoalcos ya no funcionan tras un mes de haber sido colocados.Esto ha despertado la molestia de usuarios, quienes indicaron que pese a la supuesta tecnología instalada el servicio sigue siendo malo.“Qué te digo, hay mal servicio, tiene uno que usarlo porque tiene la necesidad, no están funcionando, luego hay empleadas que ponen y en días pasados eran muy groseras”, refirió una de las usuarias que decidió pagar “a la antigüita”.De acuerdo con locatarios, que evitaron dar entrevistas, los torniquetes han dejado de operar por falta de energía eléctrica, fallas en las tarjetas electrónicas y condiciones que desconocen.Por su parte, Guillermina Trejo Cortés, secretaria general de locatarios del mercado Coatzacoalcos, refirió que los torniquetes trabajan con normalidad y los clientes no se acostumbran a las nuevas tecnologías.“Aquí la inconformidad es de la gente que pasa y que no está habituada a que pasen los torniquetes. Tengo entendido que están funcionando como debe de ser. El malestar es de los 5 pesos, hay muchos que no estamos acostumbrados a que nos brinden nuevas tecnologías y esto está en todos los lugares, centros comerciales, ADO, en todas partes”, dijo.El costo de instalación de los 6 torniquetes divididos en el mercado Morelos y Coatzacoalcos fue de más de medio millón de pesos, específicamente 572 mil 752.80 pesos de acuerdo con el fallo de la licitación a favor de la empresa Canan Lum S. A. de C. V.En el dictamen técnico-económico de la licitación, Canan Lum S. A. de C. V. cumplió con las especificaciones técnicas requeridas, sin embargo, en este momento uno de sus torniquetes no funciona, incluso no se menciona que la empresa se hará cargo del mantenimiento de los torniquetes.