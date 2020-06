Niega diputado haber citado a mesa de atención para recibir peticiones para AMLO

El diputado presidente del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe desmintió que este lunes se instale en Córdoba una mesa de atención ciudadana para recibir peticiones que se entregarán al presidente de la República.



Calificó la difusión de esa información, a través de las redes sociales, como falsa y la atribuyó a las preocupaciones de sus adversarios políticos que caen en lo ridículo.



Este fin de semana se difundió una invitación de Ríos Uribe para que los cordobeses asistan hoy a mediodía al parque “21 de mayo” a entregar sus peticiones a Andrés Manuel López Obrador.



Aclaró que por la contingencia sanitaria a causa de COVID-19, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene cerrado el parque “21 de mayo” y además agregó, en estos momentos están restringidos los eventos públicos.



“Es de dominio público que el parque ‘21 de Mayo’ está cerrado por razones de contingencia y no se pueden hacer aglomeraciones, por lo cual mi equipo de trabajo y un servidor no expondrá a la población durante la pandemia de COVID- 19”.



Agregó que hoy, gracias a las buenas y oportunas decisiones, ya se está viendo la luz al final del túnel y se puede suponer, con justificada confianza, que pronto habrá pasado lo peor de esta contingencia de proporciones históricas.



“Están muy preocupados mis adversarios que caen en lo ridículo para pretender engañar al pueblo de Córdoba y la región que ya no les cree ni una de sus mentiras. No se dejen engañar”, concluyó.