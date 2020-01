Niega PAN que administración pasada sea responsable de robo de medicamentos

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, negó que la Secretaría de Salud en la pasada administración tenga responsabilidad en el robo de medicamentos dentro de las bodegas del Sector Salud en los municipios de Xalapa y Veracruz, como acusó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recientemente.



“Son cuentos, cajas chinas que están inventando, cuánto medicamento necesitarían robarse de un almacén para decir no tengo medicamentos”, cuestionó el líder panista.



Dijo, que más bien es una excusa porque para llegar al grado de no contar con medicamentos se tuvieron que robar camiones o sólo tendrían una mínima cantidad almacenada.



Manifestó que no es posible que se culpe al anterior gobierno de la carencia de fármacos, dado que el actual tiene al frente más de un año, es decir ya pasó un tiempo considerable como para que hasta ahora salga a relucir este tema.



“Ese es el problema, no hay atención, no hay médicos, ni medicamentos”, reviró Guzmán Avilés.



Expuso que él personalmente ha hecho recorridos en distintos hospitales de la entidad y el común denominador que se ha encontrado es que los servicios de salud que se ofrecen son de la peor calidad.



De los señalamientos, dijo que es muy fácil echarle la culpa a los demás, apuntó, tras señalar que es posible que se tomen acciones legales, en su momento.



Para el dirigente del PAN, lejos de un supuesto ahorro que se hizo en materia de salud, lo que en realidad ocurrió es que no se aplicó esa cantidad, que es un concepto muy diferente “y ahí está el problema”.