Niega Presidenta de Poder Judicial haberse comprometido a defender permanencia de Magistrados

Sofía Martínez Huerta, presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia, negó que en enero de este año se haya hecho una sesión del Pleno de Magistrados en donde se comprometió a defender la permanencia en el cargo de los togados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero.



“No le consta a nadie, no hubo tal pleno”.



Cabe recordar que la magistrada Concepción Flores Saviaga ha manifestado que en enero de este año hubo sesión del Pleno y ahí Martínez Huerta se comprometió a defender la permanencia de los togados que estaban a punto de cumplir 70 años de edad para no tener que retirarse del servicio.



Al cumplir los 70 años de edad, el Congreso del Estado los obligó al retiro forzoso e incluso nombró a quienes los sustituyeron.



Ahora ambos magistrados, al igual que la togada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, han ganado amparos que ordenan su reinstalación.



Entrevistada en el marco de las guardias de honor en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla y evasiva en sus respuestas, reconoció que acatará lo que la autoridad jurisdiccional determine respecto de la reinstalación de los magistrados que interpusieron amparos por su retiro forzoso ordenado por el Congreso del Estado.



“Si yo tengo algo que cumplir, lo voy a cumplir, en su momento” y añadió que no tiene nada que opinar sobre el Congreso del Estado.



Respecto a las pugnas internas al interior del Poder Judicial que han originado que el caso pueda llegar hasta la Fiscalía General de la República aseveró que es un tema “de cierto grupo” del cual nada tiene que ver.



La Presidenta Magistrada no quiso hablar de los procedimientos que se están realizando en contra de los jueces que están liberando presuntos delincuentes.



Y confirmó que mañana jueves se reanudan las actividades jurisdiccionales con la observancia de los protocolos sanitarios, sin embargo, no quiso hablar sobre el incremento del rezago después de 5 meses de inactividad.