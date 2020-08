Ninguna parroquia en Xalapa cita a fieles para realizar sacramentos, aclara Iglesia

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, aclaró que en ninguna parroquia de la ciudad se está citando a los padres, niños y padrinos a que tomen catequesis para confirmación y primera comunión, ya que estas se están llevando a cabo de manera virtual y por lo pronto no hay fecha exacta para la celebración de dichos sacramentos.



Durante entrevista, Suazo Reyes se refirió a una queja ciudadana en la que se señaló que en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la colonia Campo de Tiro, se citó a grupos de personas a tomar las pláticas para estos sacramentos.



Al respecto, dijo que dicha parroquia sí hizo una convocatoria para que los interesados asistieran en grupos pequeños, sin embargo, dicha convocatoria se canceló.



“Es decir no se va a llevar a cabo”, asentó al agregar que la catequesis a papás, niños y padrinos, se realiza en las diferentes iglesias católicas, pero a través de los medios virtuales.



“Se utiliza Facebook, Whatsapp, Zoom y la plataforma que ofrece Google”, dijo Suazo Reyes.



De este modo, dejó en claro que la iglesia católica ha sido una de las primeras en colaborar con las instituciones de Salud para cuidar la salud física y espiritual de las personas.



En este sentido, también desmintió que se vayan a realizar los sacramentos de confirmación y primera comunión, con ocasión de una fiesta patronal en el mes de agosto, ya que los sacramentos se programaron hasta noviembre y su realización depende del desarrollo de la pandemia para ese entonces.



“El mensaje a los feligreses es que la parroquia no ha convocado para llevar a cabo los sacramentos en el mes de agosto y es hasta noviembre, dependiendo de la semaforización y segundo, a los papás se les está atendiendo a través de las redes sociales”, sostuvo José Manuel Suazo.

Para finalizar, dejó en claro que en las parroquias de Xalapa no hay convocatoria para papás, niños o padrinos, de forma presencial, por lo que reiteró que donde hay catequesis, se hace a través de los medios virtuales.