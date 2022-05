Niñas xalapeñas son violadas y no denuncian “porque fue el primo o el padrastro”

La regidora séptima del Ayuntamiento de Xalapa, María Guadalupe Márquez Leonardo, calificó como "grave" la problemática de los embarazos en niñas y adolescentes en la ciudad, por lo que reconoció es necesario atenderla y buscarle una solución.Si bien no dio una cifra sobre la incidencia de menores de edad en gestación, apuntó que en la Capital del Estado hay “muchos casos”, de allí que se debe trabajar en la prevención.“En Xalapa hay muchos, ya sea por niñas que son violadas por algún familiar o algunas personas ajenas a ellas y me han llegado algunos casos, por eso estamos tomando el tema muy en serio, alguien en el Ayuntamiento lo debe de tomar”, expresó previo al foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres” que se llevó a cabo en el IMAC.Márquez Leonardo insistió que se requiere concienciar a las niñas y adolescentes, así como a sus padres, a fin de que estén pendientes de ellas y les ofrezcan información sobre el tema del embarazo, la planificación familiar y salud sexual y reproductiva.“Gestionamos con la fundación Marie Stopes para que nos apoyara con estos temas que son tan sensibles, sobre todo para concientizar y llevar a cabo estas pláticas que me ha solicitado la ciudadanía”, destacó la edil al exponer que se deben involucrar todos los sectores."Todos tenemos una niña, una hija, yo creo que es concientizar para que las niñas puedan tener un poco más de educación sexual reproductiva y sepan ellos elegir y no que sea como dice la fundación, no por azar sino por elección”, precisó.La integrante de la Comuna Xalapeña detalló que en su mayoría, son las abuelitas o las tías de las menores las que piden ayuda en casos de embarazo no deseados y que involucran actos de violación sexual, no así las mamás."Son luego las abuelitas o las tías las que piden ayuda porque luego las mamás no están con las niñas, con los hijos o con las hijas y nos dicen de niñas que fueron violadas por algún pariente y luego no denuncian porque es el primo o el padrastro y son temas muy delicados pero tenemos que retomarlo para apoyar, sobre todo concientizar que las niñas sepan que no es por gusto, sino que hay que saber elegir”, ahondó María Guadalupe Márquez Leonardo.