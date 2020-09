Niño de Cosautlán sin Internet conmueve a veracruzanos; le llevarán ayuda

Un año de conectividad gratuita ofreció una asociación al niño de Cosautlán de Carvajal captado afuera de su casa buscando una mejor conexión de datos. La ayuda le permitirá continuar con sus clases a distancia.



Este viernes, Alcalorpolitico.com publicó la imagen del alumno sentado en una guarnición de la calle Casa Quemada y equipado sólo con un celular y un cuaderno para estudiar.



La Fundación Crea-Innova-Educa A.C. (Fundación CIE) expresó su interés de donar un año de conectividad para su celular y que pueda seguir con sus estudios dentro de casa.



La Fundación CIE explicó que destinó un programa enfocado en la reducción de brecha digital y al 19 de octubre de 2020, donarán celulares con conectividad a estudiantes de Veracruz.



El empeño del estudiante de Cosautlán despertó 6 mil 500 reacciones entre los usuarios de Facebook, incluyendo más de 2 mil 300 Me gusta; más de 3 mil 150 Me entristece y más de 750 Me encanta.



"No da tristeza, da coraje que estos niños tienen ganas de estudiar y muchas dificultades para hacerlo y hay niños con todas las posibilidades y no lo aprovechan" expresó Gaby en los comentarios de la foto.



"Espero no causar molestias, nosotros le donamos una computadora" ofreció Ada.



"No es de sentir tristeza ni lástima. Es de admirar sus ganas de estudiar a pesar de las circunstancias" expresó Clau.



"Lo que sí se puede rescatar en la imagen es que el niño quiere salir adelante y busca la forma de tomar sus clases porque no quiere ser un ignorante, porque quiere mejorar su condición y dentro de su mente sana, no está esperando a que el gobierno le resuelva la vida. Bien por este chavo" expresó Eden.



"Excelente por ese futuro licenciado o doctor, no se rinde ante nada. Cuando yo iba a la escuela mi mochila era un morralito y en el camino me encontré con tantas penurias pero gracias a Dios terminé mi licenciatura. Estoy segura que éstos niños que hoy no los detiene la falta de recursos llegarán muy lejos", agregó Yeshi.