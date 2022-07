Niño genio de Coatzacoalcos, primer lugar en Campeonato Nacional de Matemáticas

Thiago Blasi Hernández tiene cinco años y es un niño genio de Coatzacoalcos. El pasado 4 de junio obtuvo el primer lugar en el Campeonato Nacional de Matemáticas en León Guanajuato, en donde 1000 pequeños de su edad concursaron en un examen de 70 sumas y restas que debían resolver en 5 minutos; Thiago lo hizo en 4 minutos con 35 segundos.En este campeonato participaron niños de todos los Estados de la República y del extranjero. Es un niño superdotado y apenas cursa el tercer año de preescolar.Pero, Thiago no sólo es un as en las matemáticas, toma clases de zapoteco, inglés, francés, asiduo a la lectura, memoriza versículos bíblicos, toca el teclado, juega futbol como delantero, primera base en el beisbol, integrante de la sinfónica, es extrovertido y sociable, saluda y plática con quien se le ponga enfrente.De grande sueña con ser paleontólogo. Le gustaría aprender a tocar la guitarra y el saxofón."Quiero aprender a tocar la guitarra, el saxofón, me gusta cantar la de Dios está aquí, me gusta jugar con mis amigos, quiero ser paleontólogo porque me gustan los dinosaurios", relató el pequeño genio.Su madre Sarai Hernández Esponda es contadora pública, y su padre Antonio Blasi Celaya, ingeniero civil, a los dos también les gustan las matemáticas y Thiago heredó esa habilidad con los números, y por ese mismo camino va la pequeña Alhana, la hija de tres años."Es un niño muy sociable, alegre, extrovertido, carismático, considerado, atento, le encanta jugar con todos, convivir con las personas", así lo definió su mamá.Además, es aplicado en las actividades del preescolar y los deportes que práctica son porque él lo ha pedido, incluso quiere entrar a natación.Explicó que lo inscribieron al programa ALOHA Mental Arithmetic que es diseñado para niños entre los 5 y 13 años, programa contribuye al desarrollo mental de una manera divertida, a realizar cálculos mentales con exactitud, rapidez y dar solución a problemas complejos; activarán sus capacidades como la concentración, la memoria fotográfica, y la autoconfianza."Es una oportunidad que nosotros vimos para que entrara y así lo sigue haciendo en línea en relación a las matemáticas, a nosotros la pandemia nos benefició en esa forma", destacó.Su padre, el señor Antonio, puntualizó que en mayo de 2023 Thiago participará en el Campeonato Mundial de Matemáticas en España.A final de este 2022, estará concursando en el Campeonato Regional en Veracruz, y a principio de 2023 en el estado de México."El hecho que haya obtenido el primer lugar en León, le ha abierto las puertas para concursar en campeonatos de matemáticas", indicó.Dijo estar agradecido con Dios y con la vida por los dos hijos que les ha mandado, ya que han desarrollado capacidades a muy temprana edad.