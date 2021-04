Niño que cayó en paila hirviendo en Oteapan fue trasladado a Veracruz Puerto

Luego de que un par de menores de edad resultaran con quemaduras tras caer en una paila de aceite hirviendo y pisar basura con fuego, respectivamente, en el sur de Veracruz, la Fundación Te Queremos Ayudar para Niños Quemados de Coatzacoalcos informó que uno de ellos tuvo que ser trasladado al puerto de Veracruz.



Se trata del niño de 6 años que cayó en la paila y se recupera de las quemaduras graves que sufrió. Es originario de Oteapan, Veracruz y es atendido en el Hospital de Veracruz.



El segundo caso es el de Adriana, una niña de año y medio de edad que se quemó sus dos pies al pisar basura que se estaba quemando en el patio de su casa, en Coatzacoalcos, ella es atendida en el Hospital Regional de la ciudad.



Por otra parte, la presidenta de la fundación, Xóchitl Mortera Hernández, comentó que requieren el apoyo de la población altruista para donar en especie apósitos de algesite 10 x 20 y de Acticoat.



En general, la organización requiere pañales desechables, pañales para adultos, sulfadiazina de plata en spray, en crema, apósitos de acticoat, epifast-piel cultivada, kitocell y sufrexal.



Mortera Hernández reiteró que la prevención es la mejor herramienta para que este tipo de accidentes no se presenten en menores de edad, recomendó no bajar al suelo ollas o pailas con líquidos hirvientes para se enfríen, así como alejar a los niños de todos los lugares que representen un peligro para ellos.



“El mensaje es el de la prevención, no se puede descuidar a un niño porque de verdad sufren muchísimo con quemaduras importantes y también es un tema importante para que la gente haga un poco más de conciencia y los cuide”, indicó.