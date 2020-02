Niños de Veracruz exhiben ante AMLO que los corrieron de RTV sin avisar

Niños veracruzanos cuestionaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre las acciones de su Gobierno para garantizar la libertad de expresión y el bienestar de los menores en el país; además, señalaron haber sido sacados del programa “La Chicharra”, en RTV, “sin previo aviso”.



Al respecto, López Obrador pidió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, regresar el programa.



“¿Cómo se garantiza el derecho que tienen los niños a manifestarse, a expresarse, a que tengan información? Pues con programas como los de ustedes y pidiéndole al Gobernador, en este caso de Veracruz, que mantenga el programa, que no se cancele el programa eso es lo que puedo decirte, además, ahora tenemos la gran ventaja de que hay más posibilidades de comunicarnos que antes”, dijo el Ejecutivo federal.



Los menores que acudieron a la conferencia matutina de este martes, forman parte del proyecto “Periscopio Espacio” y cuestionaron al mandatario sobre ese y otros temas, argumentando que su intención no es regresar a dicho programa en RTV y sí hacerle cuestionamientos.



López Obrador señaló que los espacios para que los menores puedan expresarse son importantes debido a que de los 212 municipios la mitad no tienen posibilidades de comunicación por internet, lo que su administración busca cambiar.



“A veces ni siquiera en las cabeceras municipales hay Internet en Veracruz y así pasa en Oaxaca y en la mayoría del país”.



“Entonces, lo que estamos haciendo ahora, para que haya más medios para comunicarnos, es que haya un programa que va a permitir tener Internet en todos los pueblos para que todas las niñas y niños puedan comunicarse y que sigan existiendo los periódicos, no pueden desaparecer, son muy importantes”.



Aseveró que en el caso del programa que salió del aire, el gobernador Cuitláhuac García “va a garantizarles que continúe”.



Los menores habían acudido a la mañanera del lunes, sin embargo, no fueron atendidos por López Obrador, de ahí que nuevamente se presentaron en Palacio Nacional.



El Presidente fue cuestionado por Andrea Silva, Bruno Segur y Fidel, todos del proyecto Periscopio Espacio, sobre el Derecho a expresarse, de qué manera la Cuarta Transformación mejora la vida de la niñez y cómo pueden ayudar al país.



El Presidente enumeró los apoyos otorgados por su administración a niños, adultos y adultos mayores, pidiéndoles “portarse bien” y que estudien.



“Qué les toca hacer, bueno, portarse bien. Todos a portarnos bien, hacerles caso a las mamás, a los papás, sobre todo a las mamás y divertirse, jugar, porque el juego para los niños y las niñas es como el trabajo”.



Lamentó que menores tienen que dejar sus estudios para ayudar a sus papás en el campo o como jornaleros, sobre todo si son de entidades como Guerrero y Oaxaca.



“Se tiene que buscar que los niños siempre estudien y pensar que se defiende más en la vida el que estudia que el que no estudia”.



“A veces estudian y terminan una carrera y no encuentran trabajo y dicen bueno para qué estudió pero el estudio ayuda mucho, no nada más es para conseguir trabajo, es para encontrarle más sentido a la vida”, opinó el mandatario.