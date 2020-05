Niños nos mandaron sus creativos videos, ¡es hora de que voten por su favorito!

La convocatoria lanzada para que niños de Veracruz mandaran un video cantando y actuando su canción favorita, ahora está en la etapa de votación y así estará hasta el próximo viernes (29 de mayo) en las redes sociales de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv; los ganadores serán quienes más “Me Gusta” consigan.Oír y ver cantar los niños es una buena herramienta para ayudarnos a enfrentar con buen humor las adversidades de la cuarentena que parece tener próximo su fin. Con estos videos, se permite a las familias pasar unos minutos divertidos observando el carisma, la ternura y confianza de los pequeños.Los lectores y auditorio pueden votar de acuerdo a si les gustó su canto o la simpatía, la presentación, la mejor actuación o creatividad.Todos los videos recibidos, cabe reiterar, están en las de las redes sociales de alcalorpolitico.com y de TeleClic.TV. Permanecerán allí hasta el viernes 29 de mayo a las 24 horas.Algunos, muy pocos, han sido bajados de la red por los casos en que los niños o niñas utilizaron pistas de música o de cantantes que tienen derechos de autor y por lo tanto, no se podían utilizar pero son los menos.Esta cuarentena puso en stand by a la niñez, pues no pueden salir, tienen que estudiar en casa sin compartir tiempo con sus amigos, no saben si el coronavirus es “un virus con coronita” pero perciben el miedo.Sin embargo, esta situación les dio la oportunidad de tener a su mamá o a su papá (o a ambos) muchos días seguidos dentro del hogar, por lo que esta convocatoria tenía como fin que la familia pudiera vivir una buena experiencia: desarrollar su creatividad al filmar.Los premios a los ganadores se anunciarán el domingo 31 de mayo y al día siguiente se colocarán en una agencia de envíos que se dará a conocer a los triunfadores, por vía correo electrónico o por la red social en que hubieren enviado su video.Se otorgarán 4 regalos en total: Una tableta para el niño y la niña que logren el mayor número de “Me Gusta” y otras 2 tabletas de modelo diferente a quienes se coloquen en la segunda posición, en cada uno de los sexos.Esperamos que esta dinámica les haya dejado momentos de convivencia estrecha y alegre y que los haya relajado pues, como dice el refrán “Quién canta, sus males espanta”, así que muchas gracias por su participación.En los siguientes links se encuentran la listas de reproducción con todos los videos que fueron recibidos:En alcalorpolitico.com:En TeleClic.tv: