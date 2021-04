Niños también han muerto por COVID en Veracruz

Niñas, niños y adolescentes sin ningún problema de salud diagnosticado o con obesidad, hipertensión, problemas renales, problemas cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, inmunodepresión, neumonía, así como enfermedades no especificadas, han fallecido por COVID-19 en Veracruz.



De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García se espera reanudar clases presenciales “en junio más o menos”, cuando se vacune contra dicha enfermedad al personal educativo, medida que causa recelo entre especialistas.



Para el regreso a clases, en la última semana de este mes de abril el Gobierno federal proyecta comenzar a aplicar 197 mil 430 dosis únicas del fármaco CanSino a docentes, personal administrativo y de intendencia en Veracruz, abarcando al sector privado.



Cabe señalar que la Sociedad de Cardiología del Estado de Veracruz ha informado que el Estado tiene el primer lugar a nivel nacional en obesidad y sobrepeso en niños, lo que puede desencadenar enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.



De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, las afecciones no aparentes, como enfermedades cardíacas o pulmonares, así como las comorbilidades, pueden aumentar el riesgo de presentar síntomas peligrosos a quienes contraen el COVID-19.



Datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ubican a Veracruz en el rango 4 de 5 por nivel de contagios y defunciones por el virus; acumulando un total de 656 casos positivos y 21 defunciones.



Veracruz puerto suma 3 fallecimientos de menores por COVID-19; Córdoba acumula 3; Coatzacoalcos 2, al igual que Ixhuatlancillo. En Xico; Martínez de la Torre; Ayahualulco; Tierra Blanca; Tantoyuca; Medellín de Bravo; Tuxpan; Gutiérrez Zamora; Ixtaczoquitlán; Huatusco y Álamo Temapache se registra una defunción por el virus.



21 muertes de menores por COVID en Veracruz



El presidente de la Sociedad de Pediatría de Xalapa, Daniel Chan Vázquez, quien también representa a 16 colegios médicos de la capital, afirmó que respetan las decisiones del Gobierno, pero consideran que médicamente “no es prudente” regresar a las aulas.



“Hay alta posibilidad de que los niños puedan ser contagiados y que haya un rebrote en una población en la que no hemos tenido (alza en contagios de COVID-19); vale la pena un esfuerzo más o por parte de la ciudadanía, de los maestros, para aguantarnos un poquito el regreso, porque considero que no es prudente en este momento”, declaró.



El cirujano pediatra agregó que los menores regresarían a clases sin estar inmunizados puesto que la vacuna todavía no ha sido aprobada para este sector poblacional, lo que los puede hacer vulnerables al virus.



De acuerdo con los datos de SIPINNA, los 21 menores fallecidos por COVID-19 en Veracruz acumulan distintos padecimientos o no fueron diagnosticados con alguna otra enfermedad al momento de su muerte.



La información expone que un menor de un año murió en Xico, sin padecimientos adicionales, tras ser atendido en el IMSS.



En Córdoba una niña de 4 años murió tras ser atendida por el IMSS; ella padecía otras enfermedades.



En Martínez de la Torre una niña de un año murió tras contraer el virus. Ella padecía otras enfermedades, así como un problema renal crónico y fue atendida en el IMSS.



En Veracruz puerto un niño de un año murió tras ser diagnosticado positivo a COVID-19, presentando un cuadro de neumonía y siendo atendido por la Secretaría de Salud.



En Coatzacoalcos una niña de 7 años falleció tras ser diagnosticada con COVID y ser atendida por la Secretaría de Salud; ella padecía asma.



En Ayahualulco una menor de 3 años murió por COVID-19, quien además padecía inmunosupresión, entre otras enfermedades no especificadas. Fue atendida por la Secretaría de Salud.



En Tierra Blanca un bebé murió tras contraer el virus. El niño también padecía neumonía y fue atendido por la Secretaría de Salud.



En Tantoyuca un niño de 2 años falleció por COVID-19, aunque también fue diagnosticado con neumonía. En su caso la atención médica la brindó la Secretaría de Salud.



En Medellín de Bravo un menor de 16 años falleció tras ser positivo al virus, aunque también padecía neumonía y obesidad; fue atendido por la Secretaría de Salud.



En Tuxpan una niña de 11 años falleció por COVID-19, tras ser atendida en el IMSS. Ella no padecía ningún otro padecimiento diagnosticado.



En Veracruz puerto otra menor de 17 años falleció por COVID-19, siendo diagnosticada con neumonía como padecimiento adicional. Ella fue atendida por la Secretaría de Salud del Estado.



En Gutiérrez Zamora un menor de 3 años murió por el virus, tras ser atendido por la Secretaría de Salud. En su caso, el menor no fue diagnosticado con ningún otro padecimiento.



En Ixhuatlancillo un bebé de menor de un año murió siendo atendido por la Secretaría de Salud del Estado. Él padecía neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras enfermedades.



En Córdoba, un bebé menor de un año por COVID-19 y también fue diagnosticado con neumonía; fue atendido por la Secretaría de Salud del Estado.



En Ixtaczoquitlán un bebé, atendido por la Secretaría de Salud del Estado, murió de COVID-19, aunque también fue diagnosticado con neumonía.



En Huatusco, un bebé falleció por el virus, siendo diagnosticado por neumonía. Él fue atendido por la Secretaría de Salud del Estado.



En Ixhuatlancillo, un menor de 15 años falleció por el virus, aunque también estaba diagnosticado con neumonía, problemas cardiovasculares, obesidad y problemas renales crónicos. Fue atendido por los Servicios de Salud del Estado.



En Coatzacoalcos un menor de 17 años falleció por el virus. Fue atendido por el IMSS y no presentaba ninguna otra enfermedad.



En el puerto de Veracruz una bebé falleció por COVID. Estaba diagnosticada por hipertensión y fue atendida por los Servicios de Salud del Estado.



En Córdoba una menor de 14 años falleció por COVID-19. Fue atendida por el IMSS y no presentaba ninguna otra enfermedad



En Álamo Temapache un menor de un año murió por COVID-19, sin tener otro padecimiento adicional diagnosticado; fue atendido por los Servicios de Salud del Estado.



SIPINNA reporta que, al 11 de abril, en México se han registrado 543 defunciones de menores que dieron positivo a SARS-CoV-2.