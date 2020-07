No aparece ingeniero de Central Progreso, se lo llevaron el miércoles

El ingeniero de profesión que labora para el ingenio Central Progreso, a más de 48 horas de haber sido “levantado” por sujetos armados y que lo sacaron de su casa en la colonia El Pedregal, de la congregación general Miguel Alemán, del municipio de Atoyac, no aparece.



De acuerdo a informes recopilados, se habla que tres sujetos vestidos de negro, de entre 25 y 30 años de edad, cubiertos de la cara, llegaron el miércoles por la noche a bordo de un vehículo Nissan tipo Platina, entraron y lo sacaron a punta de pistola y se lo llevaron.



Familiares esperaron que los presuntos secuestradores se comunicaran con ellos, per hasta el momento no hay señales de vida de este ingeniero de nombre Alejandro “N”, de 30 años de edad.



Al momento de llevárselo, según informes, solo vestía un short, pues estaba a punto de acostarse a dormir, pero fue cuando los sujetos llegaron hasta su domicilio y con lujo de violencia se lo llevaron y hasta el momento no aparece.



Familiares temen por su vida, por lo que a través de las redes sociales piden la ayuda de encontrar a este ingeniero que trabaja en el ingenio Central Progreso, en Paso del Macho.



A pesar del fuerte operativo policiaco que se implementó en la zona para encontrar a los sujetos responsables de este “levantón”, no hay resultados positivos.