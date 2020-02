No avanza denuncia por saqueo al Instituto de Pensiones

No hay avance de la denuncia que presentó hace tres años, el Frente Estatal en Defensa del IPE, contra quien resulte responsable por el saqueo a la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado, indicó el profesor jubilado Jesús Arenzano Mendoza.



“Esa denuncia se presentó por el saqueo a las reserva técnica del IPE que se dio durante el ejercicio gubernamental de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte. La denuncia la presentamos en contra de quien resulte responsable del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones”.



El también integrante de este frente, recordó que ese consejo está compuesto por 13 miembros; siete son representantes de gobierno y seis representantes de las organizaciones sindicales. Agregó que se presume la comisión de diversos delitos entre los que destacó asociación para delinquir, incumpliendo de un deber legal, entre otros.



“Pero no ha avanzado en tres años, no hemos visto nada, ya hay como tres mil fojas del expediente. Han pasado por varios fiscales y la omisión se debe a la falta de voluntad política. Ni la Fiscalía, ni las autoridades de Veracruz han tenido voluntad para llevar al cabo el trabajo, no hay responsables aún para la autoridad”.



Recordó que tampoco ha sido devuelto el dinero de la reserva técnica, pues el recursos económico que salió de ésta fue en calidad de préstamo y fueron autorizados esos préstamos por el Consejo Directivo del IPE. “Debe haber actas que digan cuándo debía ser devuelto el dinero, a qué tiempo se prestó”.