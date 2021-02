No conozco a quien renunciara a candidatura por amenazas: Cisneros

En todo Veracruz se cuenta con las condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso electoral 2021, afirmó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien dijo desconocer las supuestas amenazas contra aspirantes a candidatos a cargos de elección popular de partidos de oposición.



Durante entrevista realizada en el parque “Benito Juárez” de la Capital del Estado, luego de la ceremonia alusiva al Día de la Bandera, el encargado de la gobernabilidad en la entidad reiteró que el Estado trabaja para garantizar la seguridad para toda la población, incluidos los actores políticos.



Es por lo anterior que reiteró que hay certeza para el desarrollo del proceso electoral, así como también durante la jornada del próximo 6 de junio, para que la población puede ejercer su derecho al voto.



“Nosotros estamos trabajando para garantizar la tranquilidad para todos, incluidos los que son y los que no son candidatos, a todos absolutamente, por supuesto que habrá seguridad no sólo en el proceso electoral, ha habido siempre”, dijo.



Y es que la mañana de este miércoles, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Sergio Cadena, reveló que al menos dos aspirantes a candidatos en la zona centro de la entidad desistieron de participar al recibir amenazas de muerte.



En ese sentido, Cisneros Burgos dijo desconocer dicha información y reiteró que las condiciones de seguridad están dadas para el desarrollo de la elección.



“No conozco de candidatos que estén desistiendo de participar en el proceso, no los conozco, habría que preguntar a quién lo diga, nosotros vamos a buscar trabajar en garantizar la seguridad de los candidatos y precandidatas, así como de todos los ciudadanos”, concluyó Eric Cisneros Burgos.