No contemplan municipalizar Tránsito y Seguridad Pública en Úrsulo Galván

El Ayuntamiento de Úrsulo Galván, que preside Eder Jero Hernández Lara, reconoció que no cuenta con presupuesto ni con infraestructura para municipalizar Tránsito y Seguridad Pública y hacerlo en esas condiciones sería ofrecer a la población un servicio ineficiente y riesgoso.En el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2022/2025 se advierten los múltiples problemas, carencias y desigualdades en la población y, por ende, en sus 21 comunidades, aunque también las posibles soluciones.Hoy en día, en el municipio de Úrsulo Galván la situación se complica más porque no sólo se deben atender los antiguos desafíos como la pobreza, la injusticia, la inseguridad, los servicios públicos, el deterioro del medio ambiente y el cambio climático.Así como la inconsistencia institucional en las decisiones y las finanzas públicas y el combate a la corrupción, entre otros; sino que también es urgente prepararse para los nuevos contextos que se viven y los que vendrán, a causa de la emergencia climática y la pandemia de COVID-19.Tan sólo en materia de Tránsito, Seguridad Pública y Policía Preventiva, son servicios a cargo del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento no tiene el presupuesto para asumir y municipalizar esta acción, toda vez que los recursos son insuficientes frente a las carencias en otros rubros que se deben atender.“Además de que no existe infraestructura, por lo que esto significaría asumir un compromiso que se ofrecería de manera ineficiente y riesgoso”, se señala en el PMD.Por esa razón, entre los objetivos específicos del Eje “Úrsulo Galván Seguro y en Paz”, se plantea implementar mecanismos que contribuyan a brindar seguridad y paz a las personas garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población, generando así las condiciones para su desarrollo humano integral y un desarrollo social armónico.El objetivo de la actual administración municipal es hacer de Úrsulo Galván un territorio en donde se viva en paz, con seguridad y respeto a los derechos humanos.Se habrá de prevenir la violencia, el delito y los accidentes viales, a través de programas integrales de reglamentación, creación de conciencia, educación y construcción e instalación de equipamiento en las áreas de atención del municipio.En el PMD se contempla promover una cultura integral de la legalidad, con el propósito de que los habitantes del municipio conozcan la importancia de los derechos humanos y su marco de libertades frente a las funciones de las autoridades.Se pretende formular políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana con el fin de incrementar los niveles de seguridad en el municipio.Además, hacer de la participación ciudadana el elemento articulador en la construcción de políticas que ayuden a prevenir actos delictivos, basándose en la creación de conciencia pública y la sensibilización de la población vulnerable.También se intentará recuperar la confianza de los ciudadanos hacia los cuerpos policiales, con el fin de generar sinergias entre sociedad y Gobierno, lo que permitirá a los habitantes desarrollar plenamente su potencial en un espacio pacífico y libre de violencia para ejercer sus libertades en el marco del Estado democrático de Derecho.