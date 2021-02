No es “capricho”: Congreso seguirá sin llamar a Alcalde suplente de Actopan

Ni capricho ni tema político el caso Actopan, respondió a la prensa la presidenta del Congreso local, Adriana Paola Linares Capitanachi, al insistir que a pesar de los fallos de los tribunales, el alcalde suplente José Alfredo López Carreto no rendirá protesta hasta que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



"Yo a la persona no tengo ni el gusto de conocerla, estamos esperando la resolución final, para reinstalarla", expuso durante entrevista donde se le cuestionó sobre el municipio que ha quedado acéfalo, luego de que, por considerarlo ilegal, el Tribunal Electoral de Veracruz revocara el acta de la Sesión Extraordinaria número 114 de Cabildo del pasado 24 de diciembre en la que se nombró “por corrimiento” a la síndica única, Nayeli Toral Ruiz, como alcaldesa y a José Altamirano Rodríguez en su lugar.



Sobre las posibles consecuencias que recaerían en su persona por no acatar las resoluciones de los tribunales que han ordenado en diversas ocasiones que se tome protesta al Alcalde suplente, dijo que es parte de su nombramiento como Presidenta del Congreso.



Por tanto y al señalar que asume las consecuencias por los desacatos que se han llevado a cabo durante ya casi un año que lleva el proceso, Linares Capitanachi prácticamente aceptaría las sanciones que se aplicarían y las cuales pudieran derivar hasta en cárcel.



Y es que, por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Estado, podría enfrentar penas de hasta 8 años de prisión por el delito contemplado por el artículo 348 Quinquies del Código Penal de Veracruz, previsto para quienes retarden o entorpezcan maliciosamente la administración de justicia, como en este caso la Diputada Presidente, quien dolosamente retarda el cumplimiento de una sentencia electoral definitiva.



Asimismo, también incurriría en el delito de incumplimiento de un deber legal, que acarrea una pena de hasta 8 años de cárcel, para quien como la diputada Adriana Linares Capitanachi incumpla con un deber inherente a su cargo, en perjuicio de los derechos de un tercero, como en este caso, de José Alfredo López Carreto.



Aún así, la legisladora se ha mantenido firme en su postura, “como representante y abogada que soy, pues nosotros nos sometemos a lo que está y a lo que indique la Suprema Corte, en tiempo y forma se va a resolver lo que ellos indiquen”, insistió.