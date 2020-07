No es momento ni prudente abrir Municipio de Tamiahua al turismo: Alcaldesa

Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Tuxpan reabra sus destinos turísticos, la presidenta municipal de Tamiahua, Citlali Medellín Carega, dijo no estar de acuerdo en la reapertura de los productos turísticos porque aún no es el momento ni es prudente.



Expuso que el vecino municipio de Tuxpan tiene el derecho de implementar todas las medidas y acciones que crea pertinentes; sin embargo, aseveró que Tamiahua no está listo para la reapertura de la Isla de Lobos, uno de sus atractivos turísticos, por lo que continuará cerrada.



En ese sentido agregó, “ante la inminente apertura que el municipio vecino de Tuxpan ha anunciado de su destino turístico, Tamiahua se vuelve vulnerable para sufrir los estragos que ellos mismos están padeciendo”.



Cabe mencionar que de acuerdo al semáforo epidemiológico regional, Tuxpan se mantiene en luz roja (máximo riesgo) con 282 casos positivos de COVID-19, un total de 23 defunciones y 70 casos sospechosos.



Mientras que el municipio de Tamiahua se encuentra en luz naranja (riesgo alto) al registrar dos casos positivos y dos defunciones.



La Alcaldesa añadió que con el respaldo de todos los sectores de la economía de Tamiahua, continuarán cerrados todos los atractivos turísticos del municipio, incluyendo Isla de Lobos, porque es la demanda de un pueblo que exige que se mantengan las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID.



“No estamos de acuerdo que en estos momentos se abran los destinos turísticos, ya que Tuxpan está viendo esa posibilidad. En este momento nosotros no estamos listos, ni creemos que sea necesario, ni prudente abrir la Isla de Lobos, porque esto traería gente de otros Estados, por lo que no es prudente, por el momento, abrir Isla de Lobos”.