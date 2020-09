No fue machista ni misógino promocionar “el amor en la milpa”: Alcalde de Zongolica

El video en que promocionó “el amor en la milpa” no lleva ningún tipo de mensaje misógino ni machista, ni tampoco es una invitación para que los hombres lleven a las mujeres a los maizales a tener un romance, afirmó el alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos.



El edil perredista aseguró respetar la dignidad y los derechos de las mujeres y por ello, su administración puso en funcionamiento el agrupamiento policiaco “Cero Tolerancia contra la Violencia de Género”.



Hace más de 10 días, a manera de promoción turística, el munícipe difundió un video en el que afirma que los maizales del municipio sirven para hacer chileatole o tamales pero además, sirven para enamorarse.



“Les cuento un gran secreto, fíjense ustedes que los maizales han sido testigos de innumerables casos de romance, lo que nosotros le llamamos el amor en la milpa.



“Las muchachas y los jóvenes normalmente utilizan, utilizamos, en mi juventud también, estos lugares para tener pláticas de amor y fíjense que son muy cómodos porque son muy discretos, entonces tú te metes en la milpa y te olvidas del mundo”, dice el Alcalde.



En el video, Mezhua Campos dice que es común “romancear” en estos lugares, pues sirven para esconderse de padres celosos.



“Obviamente recuerden ustedes que los papás normalmente son medio celosos de las muchachas. Pues aquí no las encuentran de ninguna manera, entonces es muy común que los romances se den acá”.



Por ello, afirma que si se desea “tener una experiencia agradable con su pareja”, debe visitarse Zongolica.



Sin embargo, según el edil, el video se malentendió, sobre todo, porque dijo ser respetuoso de las mujeres y de sus derechos.



Detalló que el agrupamiento policiaco “Cero Tolerancia” está conformado por personal femenino y masculino de la Policía Municipal que fue capacitado en temas para la erradicación de la violencia de género, primeros auxilios, contención emocional y derechos humanos.



Por lo que está preparado para atender situaciones de crisis y poder dar las primeras atenciones de contención emocional y primeros auxilios a las víctimas de violencia de género, en caso de ser necesario.



Manifestó que el uniforme del personal y las patrullas en donde se trasladan tienen un distintivo morado que los identifica como un agrupamiento especializado en apoyo a las mujeres, aunque no los excluye de brindar apoyo a la población.



“Es momento de fortalecer los programas y nuestras políticas públicas municipales para la erradicación y la atención de todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, pero también tenemos que atender la violencia hacia grupos que han sido históricamente discriminados como la comunidad LGBTTTI”, agregó.



Aunado a ello, expuso que se fortaleció el programa de capacitación permanente a los servidores públicos municipales, a la policía auxiliar, y a los agentes y sub agentes municipales, con el curso de “Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”, en el que participó la especialista en el tema Martha Mendoza Parissi.