No habrá Carnaval en la capital; Ayuntamiento no lo autorizó

El presidente municipal de la ciudad, Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que no se cuenta con la autorización del Ayuntamiento para que se realice el Carnaval de Xalapa del 12 al 17 de marzo.



"Desde el punto de vista del Ayuntamiento, esta solicitud de emplear el espacio público para llevar a cabo este carnaval, no cuenta con la autorización. Desde nuestro punto de vista, no procede".



El primer Edil explicó que la ciudad está atravesando por un proceso de rehabilitación de distintas calles y al realizarse dicha festividad, provocaría mayor congestionamiento.



"La ciudad está atravesando por un momento complejo porque hay obra pública en las principales calles de la ciudad y, en consecuencia, permitir que se lleve a cabo esta actividad vendría a generar impactos muy negativos en la movilidad cotidiana de la gente".



El munícipe aseguró, que el comité del carnaval no cuenta con la autorización de la Dirección de Gobierno, ni de la Dirección de Desarrollo Económico y tampoco de Desarrollo Urbano.



"Esta iniciativa no cumplió con los requisitos y por tanto, desde nuestro punto de vista no debería de llevarse a cabo. Tendremos pláticas con Gobierno del Estado. Lo que se requiere es que siempre que se quiera llevar a cabo una actividad de esta naturaleza en el espacio público, se tienen que solicitar los permisos a las direcciones correspondientes".



Rodríguez Herrero enfatizó que la administración municipal siempre apoyará a las actividades que contribuyan al desarrollo económico para la capital, siempre y cuando sean conscientes de la situación de movilidad en la que se encuentra la ciudad.



Cabe recordar que en meses pasados, el comité organizador de las festividades carnestolendas anunció la realización del Carnaval de Xalapa 2020, proyecto que no se realizaba desde hace varios años.