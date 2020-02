No habrá Carnaval en Xalapa, reitera Alcalde; particular engañó a SECTUR

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aclaró que el Ayuntamiento no presentó el proyecto de Carnaval para la capital ante la Secretaría de Turismo (SECTUR), sino un particular.



"Fue un particular que se llama Teódulo Guzmán, quien solicitó autorización para llevar a cabo esta actividad. Se le dijo por parte de tres direcciones que esto no era posible. Él, de alguna forma, se presentó ante la Secretaría de Turismo, le permitió poner su logo en una propaganda", dijo.



El Alcalde aseguró que dicho ciudadano realizó todos los procesos sin tomar en cuenta a las autoridades municipales, lo que provocó confusión con SECTUR.



Rodríguez Herrero enfatizó que no habrá Carnaval en Xalapa, ya que no es viable una festividad de este tipo, además de que la ciudadanía se ha pronunciado en contra.



"No va a haber nada, no va a haber nada. Fue un particular y ese particular sorprendió a los funcionarios de SECTUR. Es muy difícil, ya hemos tenido la experiencia, la ciudadanía nos ha comentado que son muy desafortunados estos eventos".



Cabe recordar que la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú, declaró que fue el Ayuntamiento de Xalapa quién había solicitado promoción para el Carnaval de Xalapa 2020, hecho que el munícipe desmintió y recalcó la no autorización para llevarse a cabo.