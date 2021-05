No habrá daño al medio ambiente en Berros Eco Residencial: Hernández Villar

El proyecto habitacional Berros Eco Residencial que se planea construir en un predio de la calle Juventino Rosas, en la zona del parque de Los Berros, en donde antiguamente funcionaba una alberca y área de recreación “La Playa”, es con fines ecológicos y la empresa ha seguido al pie de la letra los trámites que marca la ley, así lo asegura Miguel Ángel Hernández Villar, representante legal de Código Construcciones.



Es un Conjunto Habitacional que contempla 14 casas y 32 departamentos ecológicos, en dos torres de cinco niveles, con estacionamiento subterráneo. “Se instalarán cisternas con sistemas de captación de agua de lluvia para uso doméstico; techos verdes y equipamiento ahorrador de agua, luz y gas”, explicó.



Además, añade que aún no hay preventa de las casas y departamentos, como se ha señalado; lo que se hizo fue un estudio de mercado, para registrar la intención de compra; tampoco se cometerá un ecocidio, porque el 59% del terreno será para uso de áreas ajardinadas en donde se conservará la mayoría de las especies de arbustos y palmeras que ahí se encuentran, ninguna de las cuales se encuentran en el listado de la NOM-059, indica.



Berros Eco Residencial es un proyecto habitacional de Código Construcciones, una empresa cien por ciento xalapeña, precisa, con más de 10 años de experiencia en la construcción de proyectos de vivienda, la empresa Código Construcción ha tenido por misión “edificar desarrollos sustentables que respeten y fortalezcan el perfil e imagen urbana de la ciudad, apoyando la política federal de redensificación urbana”.



“Nuestros proyectos habitacionales buscan mejorar la seguridad y conectividad vial de los habitantes, fomentar el aprovechamiento de servicios y espacios públicos ya instalados, generando cohesión social y elevar el nivel de vida de los habitantes, generando desarrollo social y económico para la ciudad”, asienta.



En esta obra, añade el representante legal, se realiza una inversión importante, además se estarían generando 200 empleos directos y 150 indirectos.



“Nosotros respetamos la inquietud de algunos vecinos; hemos platicado con muchos de ellos de manera directa e identificándonos como Código Construcciones. A nadie hemos engañado. Nuestro compromiso como empresa socialmente responsable es socializar nuestros proyectos y, además, comprometernos con el entorno”.



“Nosotros esperaremos lo que la autoridad municipal indique, pero hemos seguido todos los pasos, tal y como lo marca la ley en materia de medio ambiente, protección civil, no afectaciones y factibilidades de servicios”, aseveró.



El predio está inmerso en una zona de Densidad Media dentro del Distrito Centro (Barrio 21), no obstante, en el contexto inmediato se pueden observar que actualmente predominan los usos de suelo habitacional de tipo unifamiliar y multifamiliar de interés social, equipamiento urbano, comercial y mixto de alta densidad.



LA VEGETACIÓN EXISTENTE



En el predio la vegetación que existe corresponde a un área verde urbana, ya que anteriormente el sitio tenía un uso recreativo.



“En su gran mayoría, la vegetación son arbustos y palmeras, de toda esta vegetación, reitero, las especies con relevancia ecológica se conservarán, las demás especies se trasplantarán dentro de las áreas ajardinadas del proyecto y del restante seguiremos lo que marca la ley en materia de compensación ambiental, porque la empresa nació como una empresa responsable, amigable con el medio ambiente y con ese compromiso ha actuado en todos sus proyectos habitacionales”, aseveró.



NI DESLAVES NI DAÑOS



Miguel Ángel Hernández Villar comenta que también es falso que este proyecto habitacional vaya a provocar deslaves. “En relación a las colindancias estas actualmente ya se encuentran protegidas por muros que serían reforzados durante la construcción.



“La empresa tiene la oportunidad de causar un impacto positivo en la sociedad y crear proyectos viables, sostenibles y perdurables que construyan calidad de vida”, concluye Hernández Villar.