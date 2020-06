No habrá despidos ni jubilaciones anticipadas en PEMEX: AMLO

Andrés Manuel López Obrador pidió a los trabajadores de Petróleos Mexicanos no temer por despidos o jubilaciones anticipadas durante su sexenio.



Durante su visita al complejo petroquímico La Cangrejera, en Coatzacoalcos, con motivo de la supervisión de la rehabilitación del sistema nacional de refinación, agradeció a los trabajadores y técnicos.



"No les vamos a fallar, nadie tiene que preocuparse, nadie tiene que temer por despidos como era antes, jubilaciones anticipadas o aumentar la edad de jubilaciones, no se va a afectar las prestaciones de los trabajadores petroleros", dijo al final de su mensaje.



De la rehabilitación al complejo porteño, externó que esperará los resultados del análisis al proyecto que realiza un grupo técnico donde se estudian dos vertientes: el reconvertir las operaciones de las plantas a su proceso original y si esto es factible, se incorporarían las plantas que permitan la introducción del tren de refinación.



"Mencionó Octavio Romero Oropeza que se hace un análisis para ver la viabilidad económica y financiera del proyecto, esperaré el análisis, pero adelanto que tenemos elementos a favor estas instalaciones, aunque es lo básico, tenemos el terreno, ya es espacio impactado, no se va a producir afectación al medioambiente, se tienen instalaciones que deben ser modernizadas, pero muchas se pueden rehabilitar. Hay manera de potenciar lo que ya tenemos aquí en cangrejera", agregó.



Al reestablecer las plantas se buscará tener el tren de refinación adicional para procesar más materia prima en el país.



Agregó que en su gobierno los proyectos se ajustan a la realidad pues ya no hay la robadera de antes.



"Por eso nos puede alcanzar el presupuesto, si acaso tenemos que considerar tiempo porque no queremos dejar obras inconclusas, en 2023 estemos terminando porque no vamos a dejar obras en proceso, tenemos que concluir todo y no hacer como antes que dejaron cementerio de obras inconclusas", finalizó.