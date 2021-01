No habrá multas para quienes violen filtros por COVID-19: Tránsito Estatal

El director general de Tránsito y Seguridad Vial en Veracruz, José Antonio Camps Valencia, señaló que por ahora no se contemplan sanciones a los automovilistas u operadores del servicio de transporte público que no acaten las disposiciones por el cierre de vialidades en los centros de 12 municipios de la entidad.



En entrevista manifestó que la instalación de filtros para reducir la modalidad en los primeros cuadros de dichas demarcaciones se hace como una medida preventiva, atendiendo el decreto emitido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que busca reducir los contagios de COVID-19.



“Hasta ahora no hay ninguna sanción, es de manera preventiva”, expresó Camps Valencia al detallar que si alguien es renuente a aceptar las disposiciones se le conminará a acatarlas, sin que se proceda a aplicar alguna multa.



Apuntó que la dependencia a su cargo está coadyuvando en ocho municipios, entre los que se encuentran Actopan, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Papantla, Poza Rica, Xalapa y Orizaba.



“La Secretaría de Seguridad Pública está en coordinación con la Secretaría de Protección Civil y ya nosotros internamente estamos trabajando, Tránsito, Transporte, Policía Estatal, Fuerza Civil y autoridades municipales”, especificó.



El funcionario estatal dijo que son 100 uniformados operativos de Tránsito los que participan en todo el Estado, quienes tienen la instrucción de restringir la movilidad hacia el centro de las demarcaciones, exigir el uso de cubrebocas a quienes pasan por esa zona y también de gel antibacterial.



“Sobre todo hacer conciencia que si no tienen a qué salir, que se queden en casa. Ahorita es cuestión de resguardarnos, estamos otra vez en alerta y hay que cumplir las indicaciones del Gobernador”, reiteró.