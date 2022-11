No habrá ningún castigo para docentes que tomen escuelas: Gobernador

No habrá ninguna represalia contra los docentes que han tomado escuelas y dejado a alumnos sin clases debido a su protesta para exigir el pago del incremento salarial, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al celebrar incluso esta postura pues “están en su derecho”.“No. ¿Por qué (habría sanciones? No, no, no, contra ninguno, si nosotros (en el Gobierno) somos maestros. Están en su derecho, exigen información y por eso estamos informando”, dijo en conferencia de prensa.No obstante, comentó que algunos dirigentes sí pretenden “engañar” a las bases, aunque finalmente protestar es su derecho y “ellos verán” si regresan a clases.“Qué bueno que están en esta postura pero más todavía que no son todos, porque la gran mayoría del magisterio entendió. Hay quien pretende luego engañar a su propia base magisterial pero los maestros sabemos que cuando se anuncia un incremento salarial no nos lo dan el día del anuncio ni la siguiente quincena; empiezan a calcular y tenemos la garantía de que corre a partir del anuncio, entonces va el retroactivo”.García Jiménez comentó que hasta ahora sólo han sido tomadas 19 de 23 mil escuelas en la entidad pues “la gran mayoría de sindicatos son razonables”.