No habrá toque de queda en Veracruz por virus, reitera Gobierno Estatal a Alcaldes

El Gobierno del Estado pidió a los 212 Alcaldes de Veracruz acatar las indicaciones del Consejo Estatal de Salud para atender la emergencia por coronavirus y así no apliquen medidas extremas en sus demarcaciones, ya que no se aplicará Estado de Excepción ni el toque de queda.



Durante entrevista, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, expuso que a la población hay que convencerla con razones y con información sobre las líneas de acción y de prevención ante la pandemia de COVID-19.



Al funcionario estatal se le cuestionó sobre la indicación del alcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales, quien a través de un spot solicita a sus habitantes el resguardo en casa pues quien salga sin motivo justificado, se le arrestará por 12 horas.



En este sentido, Cisneros Burgos dijo que esa no es la indicación que tienen por parte de las autoridades federales. “Es con explicaciones, datos, con información”, dijo.



A decir del Secretario de Gobierno, el Estado de Excepción sólo lo puede aplicar el Presidente de la República y fue el propio Ejecutivo federal quien afirmó que no se llegará a esa situación.



“Entonces no lo puede aplicar ningún Gobernador ni menos algún Presidente Municipal. Entonces, hacer un llamado a todos los presidentes municipales a que vayamos acatando las medidas del Consejo Estatal de Salud, porque esas son las que nos van a orientar a que juntos podamos hacer frente a esta epidemia”, dijo.



Eric Cisneros explicó que en el Estado de Excepción no hay garantías individuales y la Fuerza Pública se hace cargo del territorio nacional.



“Eso no ha sucedido ni va suceder, ya lo explicó el Presidente de la República el día de su Informe”, insistió el funcionario estatal.