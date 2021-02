No hay 1 o 2 colectivos de desaparecidos; somos más de 10 en Veracruz, reclaman

La representante del “Colectivo Buscando Corazones Perdidos”, Nancy Edith Bolaños Rodríguez, lamentó que para las autoridades sólo existan unos cuantos colectivos, considerando esto como favoritismo.



"Se han hecho asuntos políticos con los colectivos. A veces nos preguntan que por qué no participamos. Pues porque la autoridad minimizó a los colectivos, aún sabiendo que existimos más de 10 en el Estado de Veracruz".



Criticó que sólo se contemplen en los eventos o reuniones a una o a dos organizaciones relacionadas con desaparecidos.



"No sabemos el por qué. La paridad debería de ser para todos, deberían ser equitativos y pensar que desaparecidos no hay 10, hay muchísimos en el Estado".



Al sumarse a la iniciativa de plantar árboles en algunos puntos de la ciudad y nombrarlos en memoria de todos los desaparecidos y desaparecidas en la entidad, comentó que sería necesario que las autoridades hicieran este tipo de proyectos para hacer visible la situación que impera en Veracruz.



"Ojalá el Gobierno tomara el ejemplo que estamos realizando. Esperamos que este proyecto tenga un fin específico, que es terminar con las desapariciones", concluyó.