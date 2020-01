No hay causales para remover a encargada de Fiscalía por su prima: Congreso

Para José Manuel Pozos Castro, diputado presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso del Estado, no hay causales para remover a Verónica Hernández Giadáns como encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado.



El pasado miércoles, Hernández Giadáns durante su comparecencia ante el Congreso del Estado reconoció que es prima de Guadalupe Hernández Hérviz, alias “La Jefa”, presunta integrante de un grupo delincuencial que opera en Veracruz.



Cuestionado que si eso es motivo suficiente para remover a la servidora pública, Pozos Castro respondió que lo que se debe considerar es su trabajo.



“Por esa respuesta valiente y honesta que dio, yo creo que lo que cuentan son los resultados para Veracruz”, dijo.



Expuso que cuando un servidor público no habla con la verdad se hace “menos drama” que cuando se dice la verdad de forma valiente y ética.



El legislador del grupo parlamentario de MORENA fue quien preguntó a Verónica Hernández Giadáns si tenía algún nexo familiar con “La Jefa”, aclarando no actuó con dolo al cuestionar, sino que cumplió con su papel de representante popular de preguntar lo que al pueblo de Veracruz le interesa saber.



Luego de esa revelación, reconoció que hay voces que piden la remoción de la servidora pública, sin embargo, son más las voces que se manifiesta a su favor por haber hablado con la verdad.



“La postura del Congreso en este momento es reconocer a una funcionaria valiente, ética y comprometida y sobre todo (reconocer) los resultados que ha dado en los cuatro meses que lleva como responsable de la Fiscalía; Veracruz ha cambiado para bien, sobre todo en la impartición de justicia”.



Asimismo, Pozos Castro dijo desconocer los resultados de la evaluación de control y confianza que obtuvo Hernández Giadáns, pero de lo que sí reconoce son los resultados que ha dado al frente de la FGE.



“Reconozco el trabajo responsable y ético y los resultados que ha dado, tanto en materia de administración de los recursos, en materia de las acciones que ha tomado para acabar con tanta corrupción que se daba en esa dependencia, eso es lo que yo reconozco como ciudadano y como diputado”.